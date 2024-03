Il futuro del tennis italiano fa tappa sui campi di Marnate

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di tennis che amano “prevedere il futuro”. I campi del centro sportivo “Meraki” di Marnate si apprestano infatti a ospitare una tappa dello Junior Next Gen Italia, circuito giovanile che si tiene sotto l’egida della FITP.

Gli incontri prenderanno il via venerdì 29 marzo per concludersi poi con le finali domenica 7 aprile. Il torneo è organizzato dalla Tennis Time Champion, struttura gestita dal maestro Paolo Zingale e in campo ci saranno i talenti di categoria under 10 impegnati su quattro tabelloni: singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile e doppio femminile.

L’evento di Marnate è uno dei quattro che compongono il calendario dello Junior Next Gen Italia nella macroarea del Nord-Ovest (gli altri sono quello di Alassio, già disputato, del Brallo e del Villaforte) e per questo sono attesi oltre 70 giocatrici e giocatori provenienti da diverse regioni.

Foto di hansmarkutt da Pixabay