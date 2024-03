Il libro di Angelo Stramaglia “Il Cacciatore di anime” apre a Luino il Festival della poesia

Sabato 23 marzo, alle ore 17:30 presso la biblioteca di Luino si apre il festival della poesia, organizzato dall’associazione Aisu Verso Itaca, con un’anteprima un po’ particolare.

Si tratta della presentazione del libro di Angelo Stramaglia “Il Cacciatore di anime”.

Il libro tratta di persecuzioni e dolore, ma anche di coraggio ed eroismi, di anime alla ricerca di nuove consapevolezze. Il romanzo storico è ambientato nel periodo dell’inquisizione.

La scelta è legata al contrasto, all’ossimoro come figura retorica, per innescare una reazione emotiva, creare lo stupore, scuotere gli animi, provocare un “ma come?”. La scelta della libertà interiore non è una scelta facile, è piuttosto un cammino da compiere. Ricordare i momenti difficili, che hanno portato parte dell’umanità a una maggiore consapevolezza, è un’occasione da non perdere, soprattutto per liberarci dalle nostre paure interiori e aprirci a nuovi orizzonti in cui poter celebrare la vittoria della bellezza, della libertà e della poesia.