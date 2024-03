Il Liceo Crespi dà il benvenuto agli studenti e ai docenti del Liceo Aoyama Gakuin di Tokyo

Il Liceo Crespi ha dato il suo benvenuto agli studenti e ai docenti del Liceo Aoyama Gakuin di Tokyo, ospiti dell’Istituto e delle famiglie degli studenti nella seconda fase dello scambio con il Giappone. Dopo l’incredibile esperienza degli studenti della 4BL che studiano giapponese nello scorso settembre, quando per due settimane si sono immersi nella vita di Tokyo, ecco arrivato il momento di accogliere i colleghi giapponesi per farli immergere nella quotidianità della loro vita a scuola e fuori scuola.

Gli ospiti sono arrivati sabato 23 marzo e sono accolti dalle famiglie italiane fino al 6 aprile. Molto ricco il programma pensato per rendere il soggiorno intenso e significativo: la delegazione giapponese avrà la possibilità di conoscere Venezia, Torino, Como e il Sacro Monte di Varese. I ragazzi seguiranno le lezioni a scuola, per l’occasione veicolate in lingua inglese. Tutte le iniziative saranno accompagnate dalle docenti di Giapponese, professoresse Miceli e Ushirone.

Lunedì 25 marzo tutti i ragazzi, italiani e giapponesi, sono stati ricevuti dal sindaco Antonelli e dall’Assessore alla Cultura Maffioli. E’ stata l’occasione per saluti istituzionali ma anche per simpatici scambi di impressioni sulla città di Busto Arsizio e sull’immersione nelle abitudini italiane, da subito accolte con entusiasmo.

Mercoledì 27 marzo, alle ore 13.30, si terrà a scuola una festa di benvenuto aperta a tutti i docenti e agli alunni del Liceo Crespi che vorranno partecipare e ai genitori degli studenti di 4BL protagonista dello scambio.