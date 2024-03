Il Partito Socialista promuove a Samarate una raccolta firme per promuovere la geotermia

Fino al 29 giugno, ogni sabato dalle 16.00 alle 19.00 in Piazza Italia a Samarate presso il Circolo, il Partito Socialista organizza un punto di informazione e di raccolta firme per promuovere la geotermia.

La raccolta firme mira a sensibilizzare la popolazione sulla geotermia profonda che si ottiene pompando acqua nel sottosuolo in un sistema a circuito chiuso. Così risalirebbe il vapore ad una pressione tale da far girare una turbina che, dopo aver azionato un alternatore, produrrebbe energia elettrica 24 ore su 24, a tempo indefinito (escludiamo pure le fasi delle manutenzioni).

Si tratta di un tipo di elettricità prodotta senza bruciare niente e il vapore, una volta raffreddato, tornerebbe in circolo. L’elettricità prodotta in questo modo ecologico, economico e funzionale sarebbe a disposizione per tutti gli usi: si sa che il mondo si muoverà sempre più grazie all’elettricità.