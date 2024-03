Il PD: “Lega a Varese già asfaltata due volte, loro a caccia di like e noi stanziamo 3,5 milioni per le strade”

«Varese non è un reality: il primo gradino del podio lo hanno già decretato i varesini al momento delle elezioni. Nelle ultime due tornate elettorali è stata proprio la Lega a essere asfaltata». Con queste parole inizia la nota firmata dalla segreteria PD città di Varese per rispondere all’iniziativa della Lega “Asfaltami oggi!”, con cui votare la strada o il marciapiede peggio asfaltati e più carenti di manutenzione di Varese, mettendo in palio una mozione in consiglio comunale per i primi tre più votati.

“Non condividiamo – spiegano i membri del Partito Democratico – l’approccio da reality show della Lega: amministrare è una cosa seria. E noi lo stiamo dimostrando ogni giorno: realizzando quegli interventi attesi da decenni”.

“Nella seduta di approvazione dell’ultimo bilancio – concludono da viale Monterosa – non abbiamo fatto proposte da influencer a caccia di like, ma stanziato i fondi necessari, 3 milioni e mezzo di euro, per sistemare le strade e i marciapiedi della nostra città. Per asfaltare la Lega invece non servono soldi, basta fare politica seriamente, come stiamo facendo noi dal 2016”.