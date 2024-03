Il premio di Missione Natura e nuove esperienze alla scuola primaria Settembrini

Ricchi di soddisfazione e di esperienze gli ultimi giorni di scuola prima delle vacanze pasquali per gli studenti della primaria Settembrini di Vealte (IC Varese 3 Vidoletti) .

Memorabile la gita a Milano che ha portato i bambini a conoscere alcuni luoghi simbolo della città meneghina come il Castello Sforzesco, il Duomo e la Galleria Vittorio Emanulele e ad assistere dai palchi del Teatro alla Scala all’opera per bambini Piccolo Spazzacamino.

E soprattutto grande soddisfazione per il premio di 1.000 euro vinto dai bambini della primaria che hanno partecipato al Bando di Idee per le scuole Missione Natura di Istituto Oikos nell’ambito del progetto nazionale Green it up!

Giocando… si impara

Giocando… si impara è il titolo del progetto con cui i bambini si sono aggiudicati il premio Missione Natura. L’idea è quella di costruire un gioco da tavolo, con domande e imprevisti, basato sull’acqua come risorsa, come pericolo, come bene da salvaguardare.

Nel gioco, disegnato dai ragazzi, saranno presenti i siti del Parco del Campo dei Fiori dove l’acqua permette una ricchezza di biodiversità notevole: l’orrido di Cunardo, la grotta Remeron, le sorgenti dell’Olona, travertino del sentiero Furia, il fondo di un antico mare all’ex cava Rusconi.

“Complimenti per le idee brillanti, innovative e partecipative che avete condiviso, siamo davvero felici di poter sostenere il vostro impegno quotidiano per la tutela dell’ambiente – si legge nella lettera con cui Istituto Oikos comunica il premio a bambini e insegnanti della Settembrini – Continuate così!”

Durante un evento dedicato, i ragazzi di classe 5^ presenteranno il loro gioco alle famiglie e ai compagni di scuola più piccoli.

I mille euro vinti dalla Settembrini con la progettazione di questo gioco, saranno utilizzati per sistemare l’orto della scuola.

Genitori di generazione X

Anche l’Associazione genitori della Settembrini è impegnata nel sostenere la scuola e la crescita dei bambini con diverse iniziative in programma.

Giovedì 18 aprile alle 20.30 alla Settembrini si svolgerà il primo incontro del ciclo Genitori di generazione X, che ha lo scopo di individuare i temi da trattare nei successivi incontri in cui dar vita a tavoli di confronto per creare alleanze tra genitori in modo da guidare insieme la crescita dei figli.

Sabato 20 aprile l’Associazione genitori propone invece una Festa di primavera a scuola, in occasione della Giornata della terra. Una festa a tema ambientale, in cui accogliere in allegria i futuri primini.