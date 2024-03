Il profumo d’Europa risveglierà Varese? Itelyum al primo atto di semifinale

Il poker di squadre arrivate fino a questo punto in Fiba Europe Cup sa di dover giocare le ultime quattro mosse sullo scacchiere europeo per arrivare a sollevare il trofeo. Varese e Bahcesehir da una parte del tabellone, Bilbao e Chemnitz dall’altra sono pronte a disputare – mercoledì 27 marzo – il primo atto delle semifinali, consce che il risultato andrà poi rifinito tra sette giorni a campi invertiti.

A Bilbao si comincia alle 20, a Masnago alle 20,30 con il pubblico di Varese sospeso a metà tra la paura di sprecare energie preziose per il campionato e il desiderio di tornare a respirare l’aria di una finale europea, otto anni dopo l’ultima volta (la bella e maledetta spedizione a Chalon). La Itelyum parte, probabilmente, sfavorita nei confronti dei turchi del Bahcesehir College, formazione che proprio due anni fa trionfò in questa competizione e che durante questa stagione è stata più lineare nel proprio cammino rispetto a McDermott e compagni.

Rispetto alla partita persa domenica con Tortona, coach Tom Bialaszewski (sempre nel mirino di buona parte dei tifosi) non potrà utilizzare l’ultimo acquisto Michael Gilmore che non è tesserato per la coppa (Varese ha esaurito le aggiunte in corso di stagione) ma potrebbe recuperare in extremis Davide Moretti che sta recuperando dall’infortunio all’occhio sinistro. La guardia sarà valutata un’ultima volta nelle ore precedenti al match ma il barometro sembra indirizzato sul “bel tempo”.

Intanto in piazzale Gramsci c’è soddisfazione per l’andamento della vendita dei biglietti: l’ottimo risultato di presenze con il Nymburk (quasi 3.400 spettatori) sarà superato: la previsione è di andare ben oltre quota 3.500 con le tribune che alla vigilia sono quasi esaurite e anche la galleria ampiamente riempita. Qualche tifoso è atteso anche dalla Turchia, seppur in numeri ridotti. Certo è che da questo punto di vista l’interesse del popolo biancorosso è alto. E servirà anche l’apporto di Masnago per strappare un risultato positivo contro una compagine che punta a bissare il trionfo del 2022 contro la Reggiana allora diretta da Attilio Caja.

I turchi sono allenati da un tecnico di vaglia, il montenegrino Dejan Radonijc, ex c.t. della sua nazionale e soprattutto già con una lunga esperienza in Eurolega per aver diretto Bayern Monaco, Stella Rossa e – lo scorso anno – Panathinaikos. Insomma, uno da fascia alta in Europa a conferma delle ambizioni del club di Istanbul. In campo il Bahcesehir appare molto strutturato nel quintetto base, tutto straniero, ma appare più vulnerabile con la seconda unità. L’uomo più pericoloso, anche per le caratteristiche della Itelyum, potrebbe essere l’ala forte Tyler Cavanaugh che segna 15,7 punti a partita con 5,7 rimbalzi e dà così una mano sotto i cristalli al pivot francese Jerry Boutsiele.

A spingere in regia c’è l’americano Tony Taylor, visto anche alla Virtus Bologna, affiancato da un cognome che a Varese dice qualcosa: Scrubb. Non si tratta però dell’ex Thomas ma del fratello Philip; un ex invece c’è ma fino a ora ha giocato poco, si tratta di Trey Kell che era il play designato dell’Openjobmetis di Vertemati e che venne poi ceduto a Milano nel dicembre di due anni fa. Vedremo, quindi, che basket opporrà la Itelyum all’impatto forte del Bahcesehir: dopo il KO di Casale Monferrato, Tom Bialaszewski ha tenuto un lungo discorso alla sua squadra che, in campionato, se la passa male. A proposito: anche i turchi non sono messi meglio visto che occupano la stessa posizione di classifica, 13mi su 16 squadre, nella loro massima divisione. E quindi, pure loro, potrebbero avere qualche “tarlo” a cui pensare nonostante la vittoria di domenica contro il pericolante Cagdas di Jaron Johnson.

