Il ritorno degli aquiloni all’EcoPlanetario di Tradate

Una domenica dedicata alla bellezza dello stare in natura, “all’aria aperta” in tutte le sue accezioni, dalla costruzione di aquiloni che si librano nel cielo ad approfondimenti sul tema in EcoPlanetario.

Un evento da non perdere pieno di sorprese!!!

————-

Programma in costruzione, ecco alcune anticipazioni:

Costruiamo un aquilone: costruisci l’aquilone con l’aiuto delle GEV, personalizzalo con l’animale che preferisci e preparati a farlo volare

Si alza il vento!? grazie al laboratorio STEAM potrai costruire strumenti utili a capire se il tuo aquilone può volare (prenotazione in loco)

————-

Ad attendervi altre opportunità di partecipazione:

– Viaggio in EcoPlanetario “Dalle nebulose ai buchi neri” (attività a pagamento)

– Sentiero Natura (percorribile con visita guidata gratuita o in autonomia)

– Osservatorio Astronomico (visita guidata da prenotare in loco)

Visita realizzata con il contributo del Comune di Tradate.

– Striscia sensoriale a piedi nudi

– Campo sperimentale di Orienteering

– Sentiero della Magia del Bosco

– Sentiero F.A.T.A.

– Percorso del Sistema Solare

– LibroGame Live “La Selva del Fato”

– FitoSafari Fotografico

Consulta tutti i dettagli al seguente link: www.centrodidatticoscientifico.it/Centro

————-

COSA FARE PER PARTECIPARE?

1. Effettua la prenotazione on-line.

2. Presentati all’ingresso. Non è necessario stampare alcun biglietto, basta comunicare il cognome riportato nella prenotazione al personale al cancello.

Goditi le attività che preferisci e buon divertimento!