Marco Colombo: “Mi candido al parlamento europeo ma resterò sindaco”

Alla fine la conferma ufficiale della sua candidatura alle elezioni Europee l’ha dato lo stesso sindaco di Daverio, Marco Colombo, con un post sui social.

Con lo stile che lo contraddistingue dal giorno della sua elezione a primo cittadino, Colombo ha privilegiato ancora una volta il dialogo diretto con i suoi concittadini. E così questa mattina ha confermato le voci che si rincorrevano da giorni e ha dichiarato che correrà alle europee nella lista di Fratelli d’Italia ma, nel caso di vittoria, resterà sindaco.

“È inutile nascondersi dietro ad un dito e come sempre voglio fare chiarezza e condividere con voi, come sempre, le vicissitudini che riguardano la nostra amministrazione e la mia vita politica.

Dopo mesi di pressioni, visto la mia passione per il Made in Italy e grazie anche al lavoro di squadra del nostro gruppo in comune, che mi rende orgoglioso, ho accettato la candidatura al Parlamento Europeo.

Nella remota ipotesi di un’eventuale elezione, comunque sia rimarrò al mio posto in qualità di Sindaco, in quanto le due cariche sono compatibili.

Il mio impegno di amministratore, d’imprenditore e di sostenitore del “saper fare italiano” sarà immutato.

Mi piace lavorare e credere nelle opportunità che la vita ti dona. Ho la fortuna di avere al mio fianco persone fantastiche che mi supportano e apprezzano il lavoro in team, per cercare di portare sempre di più opportunità e relative ricadute positive sul nostro territorio”.

Le liste per le europee, come per tutti gli altri partiti, non sono ancora pronte. Nella composizione interna al partito i Fratelli d’Italia varesini vogliono essere della partita ed è così che era nata la spinta per il nome di Marco Colombo. Il sindaco di Daverio, imprenditore con un passato con la Lega e poi una lunga militanza civica fino al passaggio sotto i meloniani alla fine dello scorso anno, sogna da tempo l’impegno a Bruxelles cavalcando uno dei suoi cavalli di battaglia: la promozione del made in Italy.