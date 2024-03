Il tesseramento di Forza Italia a Varese parte con l’adesione dei sindaci di Uboldo e Barasso

«Tra le prime adesioni della nuova fase del tesseramento azzurro apertasi pochi giorni fa, a dimostrazione del rinnovato e crescente appeal del nostro partito sul territorio, abbiamo accolto con piacere quelle di due ottimi sindaci. Si tratta di Luigi Clerici, sindaco di Uboldo, Comune di oltre 10.000 abitanti, e di Lorenzo Di Renzo Scolari, sindaco di Barasso, primo cittadino più giovane di tutta la provincia ed esponente di Italia Migliore di Letizia Moratti».

Queste le dichiarazioni di Simone Longhini, segretario provinciale di Forza Italia Varese, dopo le adesioni al partito dei sindaci di Uboldo e Barasso e in vista dei gazebo per il tesseramento previsti il 6 e il 7 Aprile.

«L’entusiasmo di nuovi e vecchi militanti è la linfa vitale di un partito che ha saputo proseguire, dopo la scomparsa del Presidente Berlusconi, con la forza delle idee e dei fatti concreti negli impegni di governo a tutti i livelli dal nazionale, al regionale passando per i Comuni, primo baluardo dei cittadini – prosegue Longhini – I due sindaci che hanno aderito dimostrano quanto il progetto di Forza Italia anche a Varese sia di grande interesse soprattutto nell’ottica di un buon governo territoriale e in vista dei prossimi appuntamenti elettorali di giugno dove il nostro partito resta l’unico rappresentante italiano del Partito Popolare Europeo e sarà, parimenti, presente con i suoi candidati in moltissimi Comuni al voto».

Un benvenuto ai due sindaci anche da parte del vicesegretario regionale di Forza Italia Giuseppe Taldone che dichiara: «Il nostro partito gode di un felice periodo di crescita ed oggi sempre di più va considerato un insostituibile pilastro nella coalizione di centrodestra. In provincia di Varese il gran numero di iscrizioni e le nuove adesioni a Forza Italia testimoniano ulteriormente la bontà di tutto il lavoro fatto».