Il tuo futuro è la nostra impresa, 120 miliardi da Intesa Sanpaolo per sostenere le pmi italiane nella transizione

Intesa Sanpaolo, la banca di sistema italiana, ha presentato un piano ambizioso volta a sostegno della crescita e l’innovazione delle imprese italiane. Con il programma denominato “Il tuo futuro è la nostra impresa“, la banca si impegna a mettere a disposizione ben 120 miliardi di euro fino al 2026.

Questi fondi mirano a sostenere le piccole e medie imprese, le micro-aziende, il terzo settore e le filiere agroalimentari e turistiche, elementi fondamentali del tessuto imprenditoriale italiano.

L’iniziativa si articola su tre ambiti prioritari: transizione 5.0 ed energia, crescita sui mercati esteri e sviluppo digitale cybersecurity. Questa strategia mira a dare un nuovo impulso alla competitività, all’innovazione e alla sostenibilità del sistema imprenditoriale italiano.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Transizione 5.0 ed energia: Intesa Sanpaolo intende sostenere progetti volti all’efficienza energetica e alla produzione di energia sostenibile. Questo include soluzioni di finanziamento agevolate, consulenza per l’accesso agli incentivi fiscali e formazione per integrare la competitività e la sostenibilità.

Sviluppo estero e nuovi mercati: data la crescente importanza delle esportazioni per le imprese italiane, Intesa Sanpaolo offrirà soluzioni finanziarie e supporto per accedere a nuovi mercati, in particolare nell’Europa orientale, in India e negli Emirati Arabi Uniti.

Progresso digitale e sicurezza: la digitalizzazione è cruciale per la competitività delle imprese. Intesa Sanpaolo fornirà strumenti finanziari e di protezione, inclusi prestiti per la cybersecurity, per aiutare le imprese a cogliere le opportunità della trasformazione digitale in corso.

Il piano punta a coinvolgere oltre 1,2 milioni di clienti, stimolando un approccio di crescita condivisa e sostenibile.

AGRIBUSINESS

Il programma si concentra anche sull’agribusiness e sul turismo, settori che richiedono un supporto specifico nella transizione verso modelli più innovativi e sostenibili. Ad esempio, è stato istituito “Cresci Agri“, una linea di finanziamenti dedicata allo sviluppo dell’agricoltura modulabile sul ciclo produttivo della filiera di appartenenza.

Durante la presentazione del programma, sono intervenuti diversi ospiti del mondo imprenditoriale, tra cui: Luca Businaro, ceo di Novation Tech, Massimo Perotti, presidente e ceo di Sanlorenzo, e Josè Rallo, ad di Donnafugata, Valerio Perinelli, chief business officer di Sace. Per Intesa Sanpaolo, l’executive director sales & marketing imprese Anna Roscio ha illustrato nel dettaglio l’iniziativa commerciale mentre il chief economist Gregorio De Felice ha presentato lo scenario per le imprese che puntano alla crescita. Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territori, ha concluso il dibattito sottolineando la rilevanza strategica degli investimenti sostenibili.

È IL MOMENTO GIUSTO

L’iniziativa di Intesa Sanpaolo giunge in un momento cruciale per l’economia italiana. L’analisi della direzione studi e ricerche della banca indica che gli investimenti in sostenibilità e tecnologia hanno portato significativi ritorni, con un impatto positivo sulla redditività e sulla produttività delle imprese. Tuttavia, ci sono ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto per le piccole e medie imprese, che devono affrontare sfide legate alla digitalizzazione e all’innovazione.