Il Varese fa rotta verso la Val d’Aosta, ma contro non ci sarà Ezio Rossi

Il Città di Varese continua a masticare amaro dopo la sconfitta di domenica al “Franco Ossola” contro il Ligorna. Un ko che, meritato o no, ha lasciato i biancorossi a bocca asciutta. Sulla strada della squadra di mister Corrado Cotta ci sarà – domenica 24 marzo ore 14.30 – la trasferta valdostana a Montjovet, casa del Pdhae (Pont Donnaz Hone Arnad Evancon) penultimo in classifica.

EZIO ROSSI ESONERATO

E proprio a causa degli scarsi risultati, dieci sconfitte e due pareggi nelle ultime 12 giornate, la società della Valle d’Aosta ha deciso di esonerare in settimana Ezio Rossi, ex allenatore anche del Varese. L’esperienza – la seconda – del tecnico piemontese è così durata un girone, dato che all’andata il suo esordio alla guida del Pdhae fu proprio al “Franco Ossola”, quando la doppietta di Banfi portò alla vittoria il Varese. sulla panchina arancione ci sarà Augusto Podestà, promosso da vice per provare a risollevare la squadra.

QUASI TUTTI RECUPERATI

In casa biancorossa le buone notizie arrivano dall’infermeria: mister Corrado Cotta ha recuperato quasi tutti i suoi giocatori. Due le situazioni che restano in bilico: ha ancora bisogno di un ultimo controllo medico è Ferdinando Vitofrancesco, che però sembra essere sulla via del recupero; da valutare invece Paolo Pisan che si è fermato nel corso dell’allenamento del mercoledì alle Bustecche per un problema al ginocchio destro.

DUE IMPEGNI PRIMA DI PASQUA

E dopo la trasferta valdostana, i biancorossi scenderanno in campo giovedì 28 marzo (ore 14.30) contro la Sanremese al “Franco Ossola”. Non un turno infrasettimanale, ma l’anticipo della 33esima giornata per evitare di giocare il giorno di Pasqua.