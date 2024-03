Il Varese vuole battere la Sanremese per passare una buona Pasqua

Nelle ultime cinque giornate di campionato il Città di Varese ha vinto una sola volta – ad Alba – e in classifica è passata dal terzo posto con ambizioni di rimonta a un quinto posto che rimette in dubbio la zona playoff. Serve il riscatto in casa biancorossa e l’occasione per tornare al successo sarà giovedì 28 marzo (ore 15) quando al “Franco Ossola” arriverà la Sanremese per la giornata che anticipa le festività di Pasqua.

A presentare è mister Corrado Cotta: «Il ritorno di Vitofrancesco sarà importante; è un ottimo recupero per tutti e domani giocherà, così come Mandelli. Stampi ha un problemino all’alluce e valuteremo se farlo partire dal primo minuto. È una partita delicata per tanti motivi, l’obiettivo è sempre quello di vincere anche perché mancano sei partite e cercheremo di fare più punti possibile; se ne faremo 18 sicuramente andremo ai playoff».

Detto dei rientri di Vitofrancesco e Mandelli, in difesa mancherà Niccolò Cottarelli, fermato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni. Qualche ballottaggio a centrocampo, con Zazzi, Malinverno e Palazzolo in lizza per una maglia, mentre sulla trequarti potrebbe trovare spazio da titolare Ortelli, in gol a Montjovet.

«Domenica – prosegue l’allenatore biancorosso rivivendo la gara contro il Pdhae – ci sono rimasto male perché, dopo con il secondo vantaggio, la squadra non doveva regalare più nulla e invece ci siamo fatti riprendere ancora. Anche a livello personale bisogna capire gli errori e farne tesoro, altrimenti non si cresce. Cerchiamo di vincere per noi, per i tifosi e per staccare la spina due-tre giorni».

La Sanremese, dopo un girone di andata brutto, nella seconda parte di stagione ha saputo reagire e uscire dalla zona calda della classifica. Con 39 punti è in zona abbastanza tranquilla con un buon margine di vantaggio sui playout, ma distrarsi potrebbe essere un errore e quindi a Masnago ci si aspetta una squadra ancora affamata di punti.

DIRETTAVN – La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Nicora Azzate (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.