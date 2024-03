Il vicario episcopale di Varese in visita al carcere dei Miogni

Oggi 26 marzo 2024, il vicario episcopale di Varese Don Franco Gallivanone, ha fatto visita alla Casa Circondariale di Varese accompagnato dal cappellano dei Miogni, don Giuseppe Pellegatta.

Monsignor Gallivanone, come da tradizione che si ripete da alcuni anni per la Santa Pasqua, ha impartito la Sua benedizione rivolta a tutto il personale penitenziario e a tutti i detenuti presenti nella struttura, ai quali ha dedicato ciascuno con la sua grande sensibilità una particolare attenzione e qualche parola di conforto.

Nell’occasione il presidente dell’Associazione di San Vittore Martire Maria Greco e il volontario Cavalier Paolo Acchini, hanno consegnato a ogni detenuto, una tavoletta di cioccolato, uno shampoo-doccia, una colomba per ogni camera detentiva (per due o tre persone) nonché una busta con un francobollo.

«L’attenzione e la vicinanza nonché la capacità di relazionarsi con tutti rendono sempre unica la presenza di Don Franco Gallivanone per le Festività Pasquali» dice la direttrice Carla Santandrea. «Lo ringrazio per la sua disponibilità e per il suo messaggio particolarmente sentito anche da tutto il personale dell’Istituto».