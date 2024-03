In 300 al flash mob sotto la Regione contro i tagli alla disabilità grave e gravissima

Oltre 300 persone hanno manifestato sotto il Palazzo della Regione a Milano sabato scorso 23 marzo. Pazienti e parenti di persone con disabilità grave e gravissima ma anche amici e cittadini si sono presentati per contestare i tagli decisi dalla giunta per le misure B1 e B2. Tagli ai caregiver che, di fatto, accompagnano quotidianamente le persone con disabilità sostitunedosi all’assistenza domiciliare.

In piazza anche un giovanissimo, un ragazzo che, in occasione del suo quattordicesimo compleanno, ha voluto come unico regalo, la possibilità di essere in piazza per unire la sua voce a quella dei dimostranti.

«Questa battaglia la porteremo avanti anche per Federico – il commento degli organizzatori – per dimostrargli che fare sentire la propria voce ha senso e che le battaglie, quelle giuste, vanno combattute con tanti alleati, che non necessariamente devono vivere la tua stessa situazione, ma devono avere semplicemente i tuoi stessi valori.

Se Federico è il futuro, c’è ancora speranza..».