In attesa del processo scarcerati gli anarchici entrati sul piazzale di Malpensa

Sono stati scarcerati, in attesa del processo, i quattro attivisti anarchici – due uomini e due donne – protagonisti della clamorosa incursione sul piazzale di Malpensa, mercoledì scorso. Un caso che ha sollevato polemiche sulla “tenuta” della sicurezza in aeroporto.

In attesa del processo, il giudice competente, quello del tribunale di Busto Arsizio, ha stabilito la misura di prevenzione dell’obbligo di dimora (a Torino, con rientro notturno al domicilio) e dell’obbligo di firma presso le forze dell’ordine. , come riporta Il Giornale.

La seconda notizia è che i reati contestati sono resistenza in concorso e interruzione di pubblico servizio, due reati facilmente ipotizzabili. Non sarebbe stata accolta invece l’altra ipotesi di reato, più grave, di attentato alla sicurezza dei trasporti, che era stata

Va ricordato che gli anarchici sono già stati proposti per il Daspo dall’aeroporto.

I quattro anarchici erano arrivati sul piazzale per impedire il rimpatrio di Jamal Kilal, cittadino marocchino pluripregidicati che considerano però «compagno» di lotta. Il gruppo ha effettivamente raggiunto il piazzale e bloccato un’aereo della Air Maroc, ottenendo poi il rinvio dell’espulsione di un passeggero a bordo, che non era però Kilal.

Il “depistaggio” e la verifica della sicurezza di Malpensa

Circola anche l’ipotesi che il gruppo sia stato indotto in errore da voci fatte filtrare ad arte dalla Polizia per evitare la liberazione di Kilal (già tentata a Torino con un assalto a un’auto della Polizia). Di fatto il «compagno» dei quattro anarchici veniva espulso con volo dall’aeroporto di Bologna.

In ogni caso a Malpensa il gruppo anarchico era riuscito anche ad arrivare fin sul piazzale, bloccando l’aereo. Un successo (dal punto di vista degli anarchici, che l’hanno comunque rivendicato) che ha creato anche qualche imbarazzo e preoccupazione sul fronte della sicurezza in aeroporto, con polemiche del sindacato di polizia e una riunione di verifica in Prefettura venerdì.