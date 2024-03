In Duomo a Milano l’Arcivescovo Delpini presiede la Traditio Symboli e la Messa delle Palme

Sabato 23 marzo, alle 20.45 in Duomo, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà la Veglia di preghiera in Traditione Symboli. Alla celebrazione saranno presenti 83 catecumeni adulti, che nella notte di Pasqua riceveranno il sacramento del battesimo, entrando così nella comunità cristiana, e una nutrita rappresentanza di giovani della Diocesi – ne sono attesi oltre 2 mila – per partecipare a questo momento di preghiera comunitaria che richiama al dono della trasmissione della fede.

Durante la Veglia, a cui parteciperanno anche i Vicari episcopali, l’Arcivescovo consegnerà infatti il Credo, simbolo della fede, sia ai catecumeni sia ai giovani ambrosiani. La pagina biblica di riferimento per la celebrazione (“Il suo volto brillò come il sole”, Mt 17,2) è quella della Trasfigurazione, il brano che ha ispirato l’omelia di papa Francesco nella Messa finale della 37esima Giornata mondiale della Gioventù a Lisbona, il 6 agosto scorso.

Alla Traditio Symboli saranno presenti i catecumeni che, nella notte di Pasqua, riceveranno il battesimo nelle loro parrocchie. 35 di loro sono italiani e 48 stranieri: 22 europei, 15 sudamericani, 8 africani e 3 asiatici. Sono 56 le donne e 27 gli uomini, con un’età compresa tra i 15 e i 66 anni.

I canti dei cori Shekinah, Elikya, Clu e Coro Interparrocchiale di Milano e di altre realtà diocesane animeranno la Veglia.

L’indomani mons. Delpini presiederà il Pontificale per la Domenica delle Palme con cui si apre la Settimana santa (detta anche, nel rito ambrosiano, Settimana autentica). La celebrazione comincerà, alle ore 10.30, con la benedizione degli ulivi e delle palme e la processione che si muoverà da Santa Maria Annunciata in Camposanto fino al portone principale della Cattedrale, per commemorare l’ingresso del Signore a Gerusalemme.

La Traditio Symboli sarà trasmessa in diretta sul portale diocesano www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube ChiesadiMilano (Youtube.com/chiesadimilano). La Messa della Domenica delle Palme sarà trasmessa in diretta, oltre che sui canali già citati, anche su Telenova (canale 18 del digitale terrestre).