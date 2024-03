In salone Estense a Varese le festa dell’Unità e della bandiera

Si è tenuta questa mattina nel Salone Estense a Varese l’edizione 2024 della Festa dell’Unità d’Italia e della Bandiera. Organizzata dall’Associazione Varese per l’Italia 26 maggio 1859, la cerimonia ha coinvolto studenti e istituzioni.

In particolare, all’incontro che celebra l’Unità nazionale, la Costituzione, l’Inno e la Bandiera hanno partecipato i giovani sli studenti dell’Istituto Comprensivo Varese 1, guidati dalla direttrice Luisa Oprandi, che hanno ascoltato il docente di storia contemporanea dell’Università dell’Insubria, Antonio Maria Orecchia, che ha approfondito il significato di questa ricorrenza. Tra le autorità presenti invece, il sindaco di Varese Davide Galimberti, Il Prefetto Salvatore Pasquariello, il prevosto di Varese monsignor Luigi Panighetti, il consigliere regionale Giuseppe Licata.

Durante la mattina è stato consegnato inoltre l’ottavo Premio Giovanni Valcavi, che è stato assegnato a Renzo Oldani, patron della Società Ciclistica Alfredo Binda, nota per l’organizzazione della Tre Valli Varesine. Oldani è stato elogiato per il suo contributo al campionato del mondo del 2008 a Varese e per il suo impegno nel rilancio turistico sportivo della città e del territorio.