In fiamme il tetto di una villetta a Lonate Pozzolo: l’abitazione dichiarata in parte inagibile

Ieri, mercoledì 27 marzo, a Lonate Pozzolo, in via Matteotti, si è verificato un incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme, divampate poco dopo le 20, hanno interessato il tetto di una villetta, causando danni significativi e rendendo in parte inagibile l’abitazione.

Fortunatamente non si registrano feriti.

L’incendio ha interessato circa 30 metri quadrati di copertura. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse ulteriormente e ha contribuito a limitare i danni alla struttura. Tuttavia, l’abitazione è stata dichiarata in parte inagibile a causa dei danni subiti dal tetto