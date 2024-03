Incendio in un garage a Cairate: evacuata una persona dai vigili del fuoco

All’alba di oggi giovedì 28 marzo, alle 5, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un box situato in via San Giacomo, nel comune di Cairate.

Durante l’operazione, è stata evacuata una persona disabile che si trovava nelle immediate vicinanze dell’incendio. Fortunatamente, non sono state riportate ferite. Le cause dell’incendio sono attualmente sotto indagine.