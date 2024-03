Incidente tra un auto e una bici a Gallarate, l’autista scappa: “Cerchiamo il Pirata della strada”

Ieri sera si è verificato un incidente stradale a Gallarate: un uomo in bicicletta è stato investito alla rotonda tra via Lombardia e via Praderio. La vittima ha riportato diverse contusioni ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale locale, mentre l’autista della vettura non si è fermato a prestare soccorso.

«Ieri, 29 marzo 2024, tra le 18.20 e 18.35 mio marito è stato investito con la sua bici a Gallarate alla rotonda tra via Lombardia e via Praderio di fronte alla concessionaria – a spiegare la dinamica dell’incidente è Emanuela, la moglie dell’investito – Il conducente dell’auto è ripartito di fretta e furia, scappato senza prestare soccorso»

Sette giorni di prognosi per l’uomo colpito dall’auto, e ora si cercano persone che abbiano visto l’incidente e possano testimoniare l’accaduto e permettere di ritrovare il responsabile: «Sappiamo che il pirata è fuggito in direzione Cedrate verso lo stop di via Praderio. Mio marito ha avuto diverse contusioni ed è stato trasportato in codice giallo in ospedale, le forze dell’ordine stanno facendo le indagini vagliando le telecamere della zona: se qualcuno ha visto qualcosa può aiutarci, segnalandolo alla Polizia Locale di Gallarate».