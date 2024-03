Infortunio sul lavoro a Saronno, operaio ferito ad una mano

Soccorso un lavoratore a Saronno per un infortunio sul lavoro. L’incidente è avvenuto all’interno di un’azienda in via Milano, intorno alle 14:20 di mercoledì 27 marzo.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo è stato ferito da un oggetto di metallo caduto sopra la sua mano. Sul posto polizia locale, ambulanza, automedica e il personale di Ats.

L’uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese.