Irene Bellifemine si ricandida a sindaco: una serata per svelare coalizione e nuova sede

È arrivata a fine febbraio la conferma che il sindaco di Malnate, Irene Bellifemine, ha intenzione di candidarsi nuovamente per sedersi sulla poltrona di primo cittadino anche per il prossimo quinquennio. Un passo che ha portato alla spaccatura del centrosinistra, coalizione che l’ha portata alla vittoria nel 2019, ma che nel 2024 andrà divisa, con Pd e Lista Insieme che sosterranno Nadia Cannito (qui la presentazione), mentre Bellifemine lavorerà a capo della lista Malnate Sostenibile.

Lunedì 25 marzo (ore 20.30) sarà una serata di presentazioni per il sindaco malnatese. E da svelare, oltre alla nuova sede della campagna elettorale di via Martiri Patrioti, 1 – inaugurata per l’occasione – ci sarà soprattutto la coalizione che sosterrà la candidatura. Chi ci sarà al fianco dei Sostenibili lo si saprà nel corso della serata, per quello che potrebbe diventare un “campo largo”.