Isabella Tovaglieri sul blitz anarchico a Malpensa: “Sinistra spesso connivente ora condanni”

Il blitz di un gruppo di anarchici, che ha cercato di bloccare un volo in partenza sulla pista dell’aeroporto di Malpensa, è stato commentato dall’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri: «È un atto gravissimo da condannare fermamente. Questo gesto, motivato dal tentativo di impedire il rimpatrio di un “compagno” marocchino nel suo Paese d’origine, ha rappresentato un potenziale pericolo per molti passeggeri e per il traffico aereo del più importante scalo del Nord Italia».

Poi se la prende con la sinistra: «È ora che anche la sinistra, spesso connivente con gli intenti di questi gruppi, condanni senza se e senza ma quanto accaduto. Ringrazio le Forze dell’Ordine per il loro intervento e mi auguro che le autorità competenti dispongano misure severe nei confronti dei responsabili, anche per scoraggiare potenziali emulatori dal compiere gesti simili».