L’8 aprile si aprirà il cantiere per l’abbattimento del sito ex Whirlpool a Napoli

Il prossimo 8 aprile si aprirà il cantiere per iniziare l’abbattimento del sito industriale ex Whirlpool a Napoli. L’annuncio, secondo quanto è stato riportato dall’Agenzia Ansa, è stato fatto dalla società che farà la reindustrializzazione del sito partenopeo, la newco Italian Green Factory , definita “la nuova fabbrica green di Napoli”, che fa parte del Gruppo Tea Tek.

L’annuncio è stato fatto a conclusione del tavolo convocato a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

(nella foto uno striscione dei lavoratori ex Whirlpool esposto dopo la decisione da parte della multinazionale americana di chiudere il sito produttivo di Napoli)