La Biblioteca di Clivio cresce, inaugurate tre nuove sale a Palazzo Albuzzi

Sono state inaugurate sabato mattina le nuove sale della biblioteca comunale di Clivio, ospitata negli spazi di palazzo Albuzzi, conosciuto anche come Casa Reale.

Galleria fotografica Inaugurate le nuove sale della biblioteca di Clivio 4 di 11

«La biblioteca è una realtà molto dinamica presso la comunità cliviese e, vista la forte esigenza di spazio per tutte le attività e per i circa 16.300 volumi presenti sugli scaffali, l’Amministrazione Comunale ha investito fondi per i lavori di ampliamento, raddoppiando l’area adibita alla biblioteca, e per il nuovo arredo – spiega l’assessore alla cultura Patrizia Zambrano – Sono state realizzate quindi, oltre alle sale già disponibili, una sala per la saggistica con relativo spazio dedicato allo studio, una sala per i libri di fantascienza e fantasy e un grande locale arredato con divanetti, pouf colorati e tavolini per accogliere ragazzi e bambini che possono comodamente leggere e consultare libri di ogni genere, compresa una nuova sezione fumetti e manga. Questo ci permetterà anche di fare tante iniziative per i bambini e ragazzi e dare attuazione al progetto “Nati per leggere” a cui la biblioteca ha recentemente aderito».

Tra le varie attività proposte ai ragazzi e coordinate dalla bibliotecaria Samantha Baroffio e dalla volontaria Annalisa Manini, ci sono corsi di disegno di fumetti e manga, la pet-therapy, l’appuntamento settimanale con la scuola primaria e la materna per le letture animate e che hanno riscosso successo e adesione. Per gli utenti adulti proseguono con molta partecipazione gli incontri ogni primo mercoledì del mese per discutere di argomenti di attualità e cultura, oltre a diversi incontri con gli autori per la presentazione dei loro libri.

Sono in programma un corso di danza e musico-terapia per la terza età, escursioni culturali sul territorio, il coinvolgimento dei genitori dei bimbi da 0-3 anni con “Nati per Leggere”, la sfida letteraria del Giocalibro per i ragazzi di quinta della scuola primaria e altre iniziative per bambini e ragazzi.

Dopo il taglio del nastro i molti cittadini presenti hanno potuto visitare i nuovi spazi insieme all’assessore alla cultura e al sindaco Peppino Galli, poi spazio ai bambini, con un momento di divertenti letture animate intitolate “Che noia, la biblioteca”, seguite da un laboratorio creativo.

La mattinata si è chiusa con un momento musicale curato dal Borgo musicale di Clivio e da un rinfresco offerto dall’Amministrazione comunale.

Potete seguire le pagine social (Facebook: Biblioteca di Clivio e Instagram: biblioteca_clivio) per rimanere sempre aggiornati.