La Doodle Art di FRA! inaugura il nuovo progetto habitare inBoga

Non si tratta solamente di un’impresa di arredamento, ma piuttosto di una sofisticata “boutique di progetti su misura”, che si dedica da sempre a comprendere e realizzare i desideri di coloro che aspirano a creare un ambiente in cui possano davvero identificarsi, trasformando le loro idee in realtà. Per i fratelli Boga, il concetto di arte permea ogni aspetto della vita e, in particolare, dell’abitare. Questa filosofia si riflette in ogni proposta di design partendo dall’idea che ogni pezzo d’arredamento possiede una sua individualità e uno stile unico, come se fosse un’opera d’arte autonoma, progettata appositamente per il contesto in cui sarà vissuta.

Dalla fervida passione per il design inteso come forma d’arte, habitare rafforza ulteriormente la sua missione di essere un punto di riferimento culturale con il progetto habitare inBoga. Come mecenati moderni, i fratelli Boga offrono spazio, presso il loro quartier generale a Tradate, a rinomati artisti internazionali per eventi gratuiti aperti al pubblico. Habitare si trasforma in un luogo di esplorazione e collaborazione con artisti che rappresentano diverse forme d’arte, un punto di riferimento per iniziative ed eventi aperti al pubblico gratuitamente. Il primo appuntamento è previsto sabato 6 aprile 2024, con la partecipazione di Francesco Caporale, noto come FRA!, uno dei più rinomati artisti della Doodle Art FRA! è un artista con numerosi riconoscimenti internazionali, incluso un posto nel Guinness dei Primati per aver realizzato il “Disegno più grande al mondo realizzato a mano da una sola persona”, su una tela di oltre 560 metri quadrati.

Durante l’evento, FRA! realizzerà una performance di live painting, trasformando la vetrina dello showroom di habitare in un’opera d’arte vivente. Sarà un’opportunità per esplorare il mondo creativo di habitare attraverso una Design Experience che coinvolgerà i sensi e svelerà i segreti dietro ogni singolo oggetto d’arredo.

L’evento sarà anche un’occasione per scoprire opere di artisti di fama internazionale, come il fotografo Bob Krieger, Sam Havadtoy, Renato Balestra e Loris Cecchini, nonché per ammirare veicoli storici e strutture architettoniche esotiche. In sintesi, habitare inBoga rappresenta un incontro tra due mondi creativi: quello degli artigiani e quello degli artisti, entrambi animati dalla passione per l’arte e l’innovazione.

HABITARE INBOGA

FRA! con la sua Doodle Art

6 aprile 2024 – dalle ore 17.00

Via Fiume, 63 – Tradate (Varese)