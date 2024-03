La fantasia di Nena dissolve la noia dei bambini ad Angera

Bambini coinvolti in un gioco di fantasia sempre nuovo con lo spettacolo del Teatro Blu in scena venerdì 22 marzo alle ore 18 ad Amaltheatro per festeggiare la primavera

Si intitola Nena lo spettacolo per bambini e famiglie in programma venerdì 22 marzo alle ore 18 negli spazi di Amaltheatro della Compagnia Roggero a Barzola di Angera.

L’idea è quella di festeggiare l’arrivo della primavera con uno spettacolo comico e poetico di Teatro Blu, dove i piccoli spettatori diventano protagonisti della storia assieme all’attrice, Arianna Rolandi.

Tra le tante ragazzine orfane di una grande città c’è Nena, che vaga per le strade lustrando scarpe o vendendo fiori e collane.

Il porto, la stazione e l’aeroporto sono i luoghi che Nena predilige, perché sono i luoghi dove la gente si abbraccia, piange e sorride. Sono i luoghi dove si respira l’emozione e dove il cuore palpita.

Nena gioca con il suo pubblico, attribuisce ruoli ai suoi spettatori, li investe di una parte, li trascina in prima persona nel sogno e dà loro la possibilità di creare, di tuffarsi a capo fitto nella fantasia. È un continuo stimolo all’immaginazione, insegna a colorare l’invisibile, a creare forme nell’aria, a sentire suoni e profumi inesistenti.

Ricorda la piccola Momo di Ende questa Nena che risponde alla noia sempre insoddisfatta dei bambini d’oggi che tutto vogliono e che tutto possiedono, con una semplicità disarmante. E scoprire insieme che liberando la fantasia ci siverte con pochissime cose: un ombrello diventa la tenda degli indiani, attorno a una spazzola per scarpe nasce un salone di bellezza nel pozzo senza fine dell’immaginazione.

Al termine dello spettacolo, proposto con il contributo di Fondazione comunitaria del Varesotto, rinfresco per tutti gli spettatori.

Ingresso a offerta libera.

Amaltheatro è in via Ai Prati 7, a Barzola di Angera – Ingresso solo pedonale.

Parcheggi in via Mottarone 4 e in via Caduti angeresi 29.

Per info e prenotazioni 335 8771173.