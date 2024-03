La Giornata mondiale della poesia a Gavirate per omaggiare Renzo Carnio

Giovedì 21 marzo alle ore 21:00, nella suggestiva cornice della Sala Consiliare di Via De Ambrosis, 11 a Gavirate, si terrà un evento speciale in occasione della Giornata Mondiale della Poesia. Poetesse, artisti, poeti, scrittori e scrittrici si riuniranno per omaggiare Renzo Carnio con la performance artistica dal titolo “È una Fortuna Questa Distanza”.

Renzo Carnio è una figura amata e rispettata nell’ambiente artistico e poetico. Conosciuto principalmente per il suo ruolo di organizzatore di eventi, film-maker e poeta, ha lasciato un segno indelebile attraverso il suo impegno nella valorizzazione della cultura e dell’arte. Collaborando con varie realtà del territorio, ha contribuito a organizzare memorabili eventi in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, dedicati a poetesse come Alda Merini, Antonia Pozzi, Wislawa Szymborska e molte altre, insieme a Estro-Versi e altre associazioni locali.

La sua passione per la poetica delle immagini e la bellezza della parola lo ha spinto a creare numerosi video e filmati su artisti locali e non solo, mettendo in risalto le loro qualità artistiche. Nel corso degli anni, ha creato una rete di collaborazioni tra artisti e associazioni, promuovendo la cultura in tutte le sue forme.

Durante la serata, sarà proiettato un video inedito prodotto da Renzo Carnio, offrendo al pubblico uno sguardo privilegiato sulla sua produzione artistica. Inoltre, interverranno molti degli artisti che hanno avuto il privilegio di collaborare con lui nel corso del tempo, condividendo ricordi e testimonianze di questa straordinaria esperienza.

L’ingresso è libero per tutti coloro che desiderano partecipare a questa serata di celebrazione, dedicata a un uomo che ha dedicato la sua vita alla promozione dell’arte e della cultura, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

GIOVEDI’ 21 MARZO ALLE 21.00

SALA CONSILIARE

Via De Ambrosis, 11 – Gavirate

in occasione della

GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA

poetesse, artisti, poeti, scrittori e scrittrici

omaggiano RENZO CARNIO

con la performance artistica

E’ UNA FORTUNA QUESTA DISTANZA