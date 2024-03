La grande pittura di Matteo Massagrande in mostra con “Senza bussare” alla Galleria punto sull’Arte

I suoi dipinti sono stati esposti accanto ai capolavori di Van Gogh e nelle sale di prestigiosi musei in tutto il mondo. Il vernissage si terrà sabato 23 marzo dalle 11 alle 13 presso la sede principale della Galleria in viale Sant’Antonio 59/61 a Varese

Matteo Massagrande è tra i più grandi esponenti della nuova figurazione italiana, all’attivo ha più di cento mostre personali e le sue opere sono da sempre molto apprezzate nelle più importanti fiere di settore, dalla storica Arte Fiera Bologna alla più contemporanea ArtMiami.

Senza Bussare è un’occasione unica per conoscere un affermato artista come Massagrande e per entrare in contatto con la sua grande arte, fatta di tradizione unita alle più moderne ricerche in ambito figurativo.

Il vernissage di SENZA BUSSARE si terrà SABATO 23 marzo dalle 11 alle 13 presso la sede principale della Galleria in Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese (Casbeno). Per l’occasione l’artista sarà eccezionalmente presente. Si comunica inoltre che PUNTO SULL’ARTE rimarrà aperta anche DOMENICA 24 MARZO dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17. La mostra sarà visitabile fino al 27 aprile 2024.

Il titolo della mostra riprende un verso del famoso poeta ungherese Jòzsef Attila, «Quando ti amerò, potrai entrare da me senza bussare». Ed è proprio questo l’aspetto che colpisce delle opere di Massagrande, nei suoi dipinti lo spettatore entra liberamente, fa vagare lo sguardo alla ricerca di qualche dettaglio nascosto e si meraviglia per una particolare sfumatura di colore. Presso la rinomata Galleria Varesina saranno esposti 18 dipinti di diverso formato che alternano a visioni di stanze vuote accarezzate dal sole (i suoi soggetti più amati), gli scorci del paesaggio della Grecia. In particolare, questo recente corpus di opere, Luci della Grecia, rende omaggio a un paesaggio che Massagrande ha iniziato ad amare grazie al romanzo di Gerald Durrell “La mia famiglia e altri animali” ambientato nella meravigliosa isola di Corfù. In questi dipinti l’occhio dello spettatore è rapito dall’intensità del blu del mare, una sfumatura che è frutto di una lunga ed attenta ricerca coloristica attraverso cui l’artista ha compreso, come si legge nel testo critico della mostra, che il blu non è solo una tonalità, ma è un modo di pensare, una filosofia.

Massagrande è un artista di una maestria eccezionale ed è impressionante constatare come i suoi dipinti non nascano da fotografie ma siano espressione di una precisa emozione in un dato momento. Senza Bussare è una mostra intensa e suggestiva attraverso la quale lo spettatore esplora stanze e paesaggi che sono come dei piccoli universi, ciascuno differente dall’altro. È una splendida occasione per concentrare lo sguardo sui dettagli, sulle “cose semplici”, come scrive Mario Chiodetti nel testo critico, e per rendersi piacevolmente conto che ciò che abita davvero quelle stanze non è altro che la nostra anima.

MATTEO MASSAGRANDE nasce nel 1959 a Padova. È uno dei maggiori rappresentanti della nuova figurazione italiana. È pittore, incisore e un profondo conoscitore della storia dell’arte antica e contemporanea. Inizia ad esporre nel 1973 partecipando a mostre collettive e a concorsi in tutto il Paese, dove ottiene fin da subito numerosi riconoscimenti. Oggi ha all’attivo più di cento mostre personali, sia in Italia che all’estero. Alcune sue incisioni sono entrate a far parte del Gabinetto delle Stampe degli Uffizi di Firenze. Le sue opere si trovano in numerosi musei, chiese, collezioni pubbliche e private. Collabora con prestigiose gallerie italiane e internazionali. Tra i maggiori critici che hanno scritto sulla sua opera si ricordano: Pèter Fertöszögi, Marco Goldin, Roderick Conway Morris, Ermanno Olmi, Enzo Siciliano, Edward Lucie-Smith e Mario Rigoni Stern. Tra le mostre personali si segnalano Di Volta in Volta alla Galleria PUNTO SULL’ARTE nel 2017, Canto dolente d’amore (ultimo giorno di Van Gogh) presso la Basilica Palladiana a Vicenza nell’ambito della grande rassegna Van Gogh. Tra il grano e il cielo (2017), la mostra In my room: artists paint the interior 1950-NOW, presso il The Fralin Museum of Art, Università della Virginia, Charlottesville negli Stati Uniti (2018) e Attorno a Van Gogh ai Musei Civici Centro San Gaetano a Padova (2021). Nel 2023 le sue opere sono state esposte nella storica collettiva <20 15×15 20×20 della Galleria PUNTO SULL’ARTE. Le sue opere sono una presenza costante nelle più importanti fiere di settore, da ArteFiera Bologna in Italia a ArtMiami negli Stati Uniti. Vive e lavora tra Padova e Hajós (Ungheria).

UNA GIORNATA CON KYOJI NAGATANI

PUNTO SULL’ARTE è entusiasta di comunicare che DOMENICA 24 MARZO 2024 il famoso artista giapponese Kyoji Nagatani sarà ospite in Galleria per presentare una serie di nuove opere in bronzo. L’evento, che si terrà presso la sede principale di PUNTO SULL’ARTE in Viale Sant’Antonio 59/61 dalle 11-13/14-17, è un’occasione unica per conoscere un artista così eccezionale e per scoprire la filosofia che si cela dietro alle sue eleganti opere.

Kyoji Nagatani dopo aver trascorso gli ultimi anni in Giappone, ritorna nella sua amata Italia e in particolare a Varese, per presentare al pubblico una serie di opere inedite. Tutta la sua arte da sempre porta dentro di sé due cuori: quello della grande tradizione orientale (nella semplificazione, nel minimalismo essenziale) e quello della storia dell’arte occidentale, da lui studiata e amata, di cui possiamo riconoscere felici suggestioni che vanno da Manzù e Brancusi ad Arnaldo Pomodoro, fino ad affondare le proprie radici nella compostezza e nel simbolismo di Piero della Francesca.

PUNTO SULL’ARTE presenta al primo piano della sede principale, attraverso un allestimento studiato nei minimi dettagli, una raffinata selezione di opere sia pittoriche che scultoree di numerosi artisti nazionali e internazionali. Nelle ampie sale è possibile ammirare opere di Annalù, Jernej Forbici, Luca Gastaldo, Jill Höjeberg, Federico Infante, Lene Kilde, Kyoji Nagatani, Alex Pinna, Matteo Pugliese, Mauro Reggio e molti altri artisti.

Nel centro storico di Varese, le altre due sedi di PUNTO SULL’ARTE continuano a proporre una vasta scelta di opere degli artisti più significativi della Galleria. In Via San Martino della Battaglia 6 si possono ammirare quadri e sculture di molti rappresentanti del panorama artistico italiano e internazionale. Il PUNTO POP, sempre in Via San Martino della Battaglia ma al civico 3, espone invece lavori che fanno parte del panorama POP internazionale con artisti come: Roberto Bernardi, Valentina Diena, Claudio Filippini, Géraldine Morin ed Erik Salin.

Senza Bussare | Matteo Massagrande

A cura di Mario Chiodetti

Inaugurazione: Sabato 23 Marzo 2024, h. 11.00 – 13.00

Location: PUNTO SULL'ARTE | Viale Sant'Antonio 59/61 | Varese, Italia

Periodo: 23 Marzo – 27 Aprile 2024

Orari: Martedì – Sabato 9.30 – 17.00

Mail. info@puntosullarte.it

Web. puntosullarte.com

