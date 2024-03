La Lega in piazza a Varese lancia il premio “Asfaltami oggi!”, in palio una mozione in Consiglio comunale

Lega in piazza, sabato 23 marzo, con un gazebo presente dalle 10 alle 18 sotto la storica sede del Carroccio, in piazza Podestà

Al gazebo, spiega il segretario varesino Marco Bordonaro, sarà possibile scambiare due chiacchiere e tesserarsi, ma anche partecipare al curioso premio “Asfaltami oggi!”: «Come al solito, siamo in mezzo alla gente, ai varesini, per ascoltarli e lavorare sui tanti problemi di Varese che non vengono risolti dal sindaco e dalla giunta di sinistra. Per esempio tutti potranno partecipare alla prima edizione del premio “Asfaltami oggi!”, con cui si potranno votare la strada o il marciapiede peggio asfaltati e più carenti di manutenzione di Varese. Le prime tre strade sul “podio della vergogna” vinceranno una mozione, stilata dal gruppo Lega in Consiglio comunale, che impegna il sindaco ad asfaltarle e sistemarle il prima possibile. Come al solito voce ai cittadini e strette di mano: non siamo un partito virtuale, che esiste solo sui social o sui giornali di regime, vogliamo dare voce ai quartieri e ai cittadini dimenticati dal sindaco e dalla sua giunta a mezzo servizio».

«La Lega è e rimane protagonista nella vita politica cittadina, e questo fa piacere – conclude Bordonaro – Le vicende giornalistiche sul “fantasindaco” a tre anni dal voto, però, non ci appassionano né appassionano i varesini. Al massimo fanno vendere qualche copia in più ai giornali. Noi continuiamo a lavorare sul territorio, sulla squadra e sui programmi, facendo opposizione concreta nelle piazze, nei quartieri e dai banchi del Consiglio comunale. Quando verrà il momento, la Lega metterà in gioco le tante altre carte che ha in serbo per il futuro di Varese, qualcuna è già sul tavolo… Chiunque sarà candidato sindaco la vera garanzia è e rimane la Lega, che è nata a Varese e il suo destino è governare Varese, nell’interesse di tutti i varesini».