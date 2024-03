La Liuc e le scuole del territorio celebrano la Giornata mondiale dell’Acqua col progetto Regional Water Route

Ogni 22 marzo il mondo celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, un’importante ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. Questo giorno speciale è un’occasione per riflettere sull’importanza dell’acqua per la vita sulla Terra e per promuovere azioni volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche.

Anche quest’anno, la LIUC si unisce all’iniziativa con un evento dedicato alle scuole del territorio e non solo. Questa volta, l’evento (ore 9.45 aula C109) sarà arricchito dalla presentazione del progetto Regional Water Route, di cui la LIUC è parte integrante come nodo dell’European Route of Industrial Heritage.

Il progetto Regional Water Route – Vie d’acqua della Val Padana è un’iniziativa promossa da Musil – Museo dell’industria e del lavoro di Brescia, Fondazione AEM Gruppo A2A, Fondazione ISEC, ANBI – Lombardia e l’Associazione culturale Crespi d’Adda. L’obiettivo principale è quello di valorizzare il rapporto tra l’uomo e l’acqua, tenendo conto dell’importante legame tra sfruttamento dell’energia idroelettrica, attività agricole e industriali, e sostenibilità ambientale.

La LIUC contribuirà alla creazione della prima “via dell’acqua” italiana, un percorso di turismo industriale che mira a promuovere un accesso sostenibile ai luoghi che raccontano la storia delle industrie e delle attività produttive del territorio.

Durante l’evento, il Green Transition Hub fornirà un contributo significativo sottolineando come il mondo industriale stia rispondendo alla sfida della conservazione dell’acqua. L’innovazione tecnica e manageriale sono le chiavi per sviluppare soluzioni che riducano i consumi e gli sprechi idrici.

Inoltre, l’incontro sarà l’occasione per presentare un’iniziativa di coinvolgimento degli studenti sui temi della sostenibilità e dell’archeologia industriale. Questa attività, inserita nel progetto Heritage industria e territorio, è sostenuta con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus.

Nei mesi successivi alla giornata, gli studenti delle scuole coinvolte, tra cui il Liceo Crespi di Busto Arsizio e il Liceo di Viale di Tigli di Gallarate, saranno coinvolti nella creazione e sperimentazione di un’App per la visita del sito su cui sorge l’Università LIUC, un tempo sede del Cotonificio Cantoni, e di luoghi di archeologia industriale in Valle Olona. Grazie a questa App, sarà possibile creare percorsi autoguidati e realizzare versioni multilingue per agevolare i visitatori stranieri.

La Giornata Mondiale dell’Acqua non è solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per impegnarsi concretamente verso un futuro sostenibile, preservando e proteggendo le preziose risorse idriche del nostro pianeta.