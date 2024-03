La piena del Lago di Varese manda sott’acqua anche l’Isolino Virginia

Le forti piogge che hanno recentemente interessato la Provincia hanno interessato anche il Lago di Varese, che da giorni è esondato in più punti. Un problema, quello dell’acqua alta, che ha interessato anche l’Isolino Virginia. Questo sito, patrimonio mondiale dell’Unesco, si trova attualmente sommerso in diversi punti, evidenziando la sua delicata posizione nel contesto ambientale circostante.

Il Comune di Varese fa sapere che l’area “ancora in queste ore si presenta sommerso dal lago in diversi punti” e che tutto ciò rappresenta una “dimostrazione della posizione delicata che occupa il sito palafitticolo Patrimonio dell’Unesco”.

E se da un lato l’acqua ha invaso la terra, dall’altro scendere a terra è diventato più complesso. “La situazione di questi giorni, con l’acqua molto alta, sta creando anche qualche problema di attracco -spiegano da Palazzo Estense- questo proprio mentre si stanno svolgendo alcuni lavori tra il museo e il ristorante. Tra le altre opere in via di realizzazione inoltre, a breve partiranno anche i lavori per il miglioramento dell’attracco all’Isolino”.

Il tema dell’acqua alta sul Lago di Varese -che ha causato anche alcune interruzioni lungo la famosa e apprezzata pista cliclopedonale- è stato anche al centro di una bacchettata radiofonica da parte di Linus nei giorni scorsi. Un’esondazione che avrebbe potuto avere seri effetti ambientali dal momento che uno dei punti in cui il lago ha superato i suoi argini è quello dell’ex campeggio di Azzate, recentemente bonificato dai rifiuti delle casette precedentemente installate nell’area.