La Polizia locale di Induno Olona “inchioda” l’autore dell’abbandono di rifiuti a Cà del Bosco

La Polizia locale di Induno Olona ha individuato l’autore di uno scarico abusivo di rifiuti avvenuto il mese scorso nella zona di Cà del Bosco, un piccolo rione del paese al confine con Varese.

Lo sversamento di una considerevole quantità di rifiuti – tra cui libri, riviste, materassi e documenti – era stato scoperto immediatamente perché chi ha pensato di buttarli lì, in un prato ai margini del bosco, ha poi avuto l’ancora più brillante idea di bruciarli. Viste le fiamme i residenti hanno chiamato i Vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, scongiurando il pericolo che le fiamme si allargassero al bosco.

Successivamente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno analizzato i rifiuti e trovato su più documenti lo stesso nominativo.riuscendo così a risalire al proprietario dei rifiuti.

«Il colpevole dovrà rispondere di abbandono di rifiuti secondo quanto previsto dal Testo Unico sull’Ambiente che – oltre una sanzione amministrativa – prevede anche una responsabilità penale – spiega il sindaco Marco Cavallin che ha dato la notizia – Dall’indagine si riscontra che il soggetto denunciato non è residente nel nostro Comune. Siamo attualmente in attesa dell’autorizzazione dell’Autorità competente per poter rimuovere il materiale sversato e bruciato».

Le aree della zona di Cà del Bosco vengono ripulite almeno due volte l’anno dall’associazione Amici della Cascina, con la collaborazione dell’Amministrazione e dei volontari che collaborano con il Comune per mantenere bella e pulita la zona, una piccola oasi di verde ai margini del paese.

«Il patrimonio naturalistico in cui viviamo deve essere salvaguardato – conclude Cavallin – soprattutto dall’inciviltà dei soggetti che abbandonano indiscriminatamente i rifiuti, a volte solo per pigrizia, ma più spesso per mancanza di senso civico. Non ci arrendiamo alla inciviltà di pochi».