La Pro Patria agguanta in extremis il Legnago e sorride per un pari d’oro

La Pro Patria risponde al Legnago e a pochi minuti dalla fine, al 87′, e trova un pareggio utile a interrompere la striscia di due sconfitte consecutive (Vicenza e Fiorenzuola).

Sotto una pesante pioggia a Busto Arsizio gli ospiti passano in vantaggio nella ripresa con un rigore procurato e trasformato dal subentrato Rocco, che non sbaglia dagli undici metri.

Il Legnago, ancora imbattuto in questo 2024, col passare dei minuti rinuncia al proprio assetto offensivo (prima del vantaggio mister Donati aveva puntato sul tridente per scardinare la difesa dei tigrotti) rintanandosi nella propria metà campo. Alla ricerca disperata del pareggio, la Pro Patria – vicinissima al vantaggio nel primo tempo con un gol annullato a Castelli per un fallo di mano – all’ultimo respiro riesce a capitalizzare una respinta corta della difesa dei veneti: Curatolo trova un pertugio per calciare in diagonale, su cui si inserisce Citterio per ribadire in rete e salvare la partita.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

PRO PATRIA-LEGNAGO SALUS 1-1 (0-0)

Reti: 14′ st rig. Rocco (LEG), 42′ st Citterio (PPA)

Pro Patria (3-4-2-1): Rovida; Vaghi, Minelli, Moretti; Renault C. (39′ st Ghioldi), Nicco, Fietta (39′ st Bertoni), Ndrecka (29′ st Somma); Stanzani (29′ st Citterio) Castelli (29′ st Curatolo); Parker. A disposizione: Mangano, Bongini, Bashi, Marano. Allenatore: Colombo.

Legnago Salus (3-4-1-2): Fortin; Pelagatti, Martic, Noce; Muteba, Casarotti (1′ st Rocco), Baradji (46′ st Viero), Zanetti (46′ st Ruggeri); Vanransbeeck; Giani (34′ st Motoc), Mbakogu (21′ st Svidercoschi). A disposizione: Tosi, Hadaji, Mazzali, Sbampato, Travaglini, Sambou, Diaby, Buric, Zanandrea, Franzolini. Allenatore: Donati.

Ammoniti: Pelagatti (LEG), Rovida (PPA), Giani (LEG), Castelli (PPA), Nicco (PPA), Martic (LEG), Vaghi (PPA)

Arbitro: Cappai di Cagliari

Collaboratori: Hader di Ravenna e Martinelli di Potenza

IV Ufficiale: Zini di Udine

RIVIVI LA PARTITA MINUTO PER MINUTO