“La salute mentale come priorità”, a Tradate un incontro con lo psicologo Alessio Soffitto

Si parla di salute mentale sabato mattina a Tradate, con un incontro organizzato dalla segreteria provinciale di Azione, nell’ambito di un ciclo di appuntamenti ideato su impulso della componente giovanile del partito per affrontare i temi più rilevanti per il presente e il futuro della società.

L‘appuntamento è per sabato 23 marzo alle 10,45 a Villa Truffini.

Interverranno il consigliere regionale di Azione Massimo Vizzardi e lo psicologo e psicoterapeuta Alessio Soffitto (nella foto). Si parlerà dell’importanza della salute mentale e dello psicologo di base, una figura istituita in Lombardia con una legge regionale approvata lo scorso gennaio.

«In questi anni sono proprio le più generazioni più giovani ad indicare alla politica la necessità di occuparsi seriamente di salute mentale – spiega Vizzardi – La proposta di istituire il servizio di psicologia delle cure primarie è nata nella scorsa legislatura, proprio su iniziativa di Azione, e ha trovato poi il sostegno di tutte le forze politiche, divenendo così una legge (Legge Regionale 25 gennaio 2024, n. 1) che per i prossimi tre anni verrà finanziata con 12 milioni annui».

Per Azione però questo è soltanto un punto di partenza, aggiunge Vizzardi: «La pandemia ha reso evidente il bisogno di supporto psicologico presente soprattutto nelle giovani generazioni: è quindi di fondamentale importanza che il Servizio Sanitario Regionale si doti dei servizi necessari per intercettare il disagio per tempo. Ora dovremo accertarci che questa legge, che tutti abbiamo fortemente voluto, non rimanga soltanto sulla carta. Per questo è importante mantenere aperto il dialogo con i territori e con i professionisti: l’obiettivo è la concretizzazione di un servizio che deve diventare realtà per le cittadine e i cittadini lombardi. Partendo dall’esperienza di chi ha seguito da vicino il progetto di legge e di chi ogni giorno vive il settore, Azione Varese propone l’analisi e la discussione del tema con i partecipanti, realizzando uno scambio di prospettive tra politici, tecnici e cittadini. L’obiettivo è comprendere i bisogni e gli sviluppi futuri del servizio di tutela della salute mentale in Regione Lombardia».

L’incontro è aperto a tutti