La Sette Laghi non ha pediatri da “prestare” all’ospedale di Gallarate: restano i medici della cooperativa

Gli specialisti non si trovano e l’Asst Valle Olona mantiene attivo il rapporto con le cooperative sfruttando tutte le ore a sua disposizione indicate nei contratti attivati negli anni passati, prima dello stop deciso dall’assessore al Welfare Bertolaso.

SERVIZIO DI GUARDIA CARDIOLOGICA A GALLARATE

Succede così per il servizio di guardia notturna e diurna di Cardiologia presso l’ospedale. di Gallarate, dove l’accordo con la cooperativa si protrarrà fino al giorno 29 maggio prossimo, a scadenza naturale.

I medici dovranno, quindi, continuare a garantire 45 turni di 12 ore per tutto il mese di aprile, tra notturni e diurni, mentre altri 45 turni verranno utilizzati, sempre all’interno dello stesso contratto, per servizi di guardia nei presidi di Busto e Saronno.

La Valle Olona ha attivo un avviso pubblico per il conferimento di incarichi individuali di cardiologia per un fabbisogno di 300 ore settimanali complessive.

PEDIATRIA : LA SETTE LAGHI NON HA TROVATO SPECIALISTI

Resta difficile la situazione anche in pediatria, il cui reparto di degenza è chiuso dal 2020: il bando unico regionale non ha ottenuto i risultati sperati e anche il coinvolgimento di due altri ospedali, Policlinico di Milano e Sette Laghi di Varese non ha risolto le carenze in corsia. Dall’ospedale milanese sono arrivati 8 medici ma dal bando dell’azienda varesina, per reclutare altrettante figure a tempo determinato da inviare nei presidi di Busto e Gallarate fino a dicembre, non sono arrivate risposte adeguate. Dei tredici specializzandi che hanno fatto domanda, solo uno si è presentato ai colloqui.

Per dare un sostegno alle attività, nei 5 martedì aprile il professor Massimo Agosti, Direttore del Dipartimento materno infantile, metterà a disposizione qualcuno dei suoi neonatologi per coprire un turno diurno.

L’Asst Valle Olona deve quindi proseguire il rapporto in essere con la cooperativa contrattualizzata nel 2022. L’azienda vanta ancora dei turni non eseguiti che permetteranno di coprire il fabbisogno sino a fine maggio.

Anche in questo caso, è aperto un avviso per incarichi individuali che devono coprire un orario settimanale di 192 ore.

GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Dal primo maggio prossimo, infine, andrà in pensione il dottor Carlo Bulgheroni, il Direttore della Struttura Complessa Ostetricia e Ginecologia Gallarate. La direzione ha già presentato in Regione la richiesta per procedere con un bando ma, nelle more dell’autorizzazione e dell’attuazione della procedura, ha aperto un avviso di selezione interna per il conferimento della temporanea responsabilità della struttura afferente al Dipartimento Materno Infantile