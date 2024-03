La Solbiatese vince 2-1 in Umbria e si avvicina alla finale di Coppa Italia

Sorride la Solbiatese dopo la semifinale di andata della Fase Nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. I nerazzurri si impongono 2-1 in casa dell’Atletico Bmg, squadra umbra di Massa Martana (Perugia), e compiono un bel passo in avanti verso la finale.

A decidere la gara è una doppietta di capitan Dennis Scapinello, che va a segno su rigore al 18 del primo tempo e raddoppia al 7’ della ripresa, mettendo in discesa la strada per i ragazzi di mister Andrea Rota. Nel finale la squadra umbra accorcia le distanze con Paciotti, ma il successo finale consente ai nerazzurri di gestire al meglio la gara di ritorno, in programma tra due settimanae (mercoledì 3 aprile) al “Chinetti”. Nell’altra semifinale il Teramo si è imposto 2-1 in casa contro il Paternò.