“La storia della mia vita“ in musica: Renato Furigo sul palco a Caldana a sostegno della Lilt

Un pianoforte che suona, il paio di immancabili baffi sornioni sotto ad un cappello grigio. La voce che illumina di ricordi l’oscurità di un teatro che si scioglie nelle canzoni della vita di Renato Furigo, che poi sono le canzoni di tutti dell’Italia del «Boom», degli anni a venire fino alle soglie di quelli presenti.

Lo spettacolo piace. E sta girando in una sorta di tournée per le valli del Nord della provincia e vede l’assessore volontario, che ha fatto e fa parecchi spettacoli canterini proprio nei paesi per allietare le giornate agli anziani delle case di riposo, esibirsi ora a teatro.

Il prossimo appuntamento in programma è per sabato 23 marzo a primavera già scoccata, nella meravigliosa e capiente sala del teatro Soms di Caldana, inaspettato gioiello che si presta a musica e spettacoli nel cuore della frazione montana di Cocquio trevisago.

L’appuntamento è per le 21 a ingresso libero e la serata è denominata “Men in Black – La musica della mia storia, narrazione e canzoni anni 60 – 90”: un salto nei ricordi per un tuffo nel passato accompagnato con le note delle più importanti e significative opere del cantautorato italiano del secondo Dopoguerra.

Renato Furigo, da anni volontario in prima linea con la Lilt- Lega Italiana per la lotta contro i tumori della Valcuvia, noto anche per la sua esperienza amministrativa in quel di Cuveglio, sarà accompagnato dalle note del piano del maestro Mauro Guarneri.