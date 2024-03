La svedese Lifco acquisisce la quota di maggioranza della Brevetti Montolit di Cantello

Futuro “global local” per Brevetti Montolit spa, anno di nascita 1946, produttore di riferimento nel campo delle macchine per la posa e il taglio di piastrelle in ceramica. Ieri, mercoledì 27 marzo, è stato firmato un accordo con il quale la multinazionale svedese Lifco acquisisce la quota di maggioranza della storica azienda di Cantello.

CHI È LIFCO

Si tratta di un gruppo industriale specializzato negli investimenti in società altamente profittevoli e leader di nicchie di mercato. In Italia ha appena acquisito CFR, un produttore di nicchia di sistemi di azionamento elettrico per applicazioni industriali (Fonte La Stampa).

L’annuncio dell’acquisto di Brevetti Montolit è stato dato alla Borsa di Stoccolma, dov’è quotato il gruppo, e contemporaneamente alle maestranze in una sala della gloriosa fabbrica che sorge ai margini della superstrada per il valico di Gaggiolo. All’incontro era presente Chiara Catella, sindaco di Cantello, per dare significato, nel segno della continuità, al profondo legame di Montolit col territorio. La scelta di Lifco è mirata: «Non un fondo speculativo – tiene a sottolineare Vincenzo Montoli, terza generazione della famiglia il cui capostipite fondò l’attività produttiva- ma un partner industriale che proietterà la nostra realtà in un panorama intercontinentale».

UN FIORE ALL’OCCHIELLO DEL MADE IN ITALY

L’azienda realizza venti milioni di fatturato, con un ottimo margine operativo lordo, cioè il risultato prima delle tasse. Ha una quarantina di dipendenti, un centinaio di collaboratori in tutto il mondo e un catalogo di prodotti superprofessionali apprezzato nei settori dell’edilizia e della meccanica.

«Un fiore all’occhiello del made in Italy, una nicchia preziosa», spiega con soddisfazione Matteo Compagnoni in rappresentanza del business svedese sul territorio nazionale.

La forza di Montolit sono brevetti e marchi industriali, non da ora, ma dai tempi in cui Vincenzo Montoli Senior che fece il grande salto: da operaio meccanico a imprenditore di se stesso. Storia tipica nel romanzo industriale del profondo Nord.

Lo insignirono dell’onorificenza di Cavaliere del lavoro e Inventore Benemerito: le sue intuizioni sono state coltivate e ampliate dagli eredi che proseguiranno nella gestione aziendale. Le macchine tagliapiastrelle costituiscono una componente essenziale del comparto edile.

«Da sempre le progettiamo, le costruiamo, le proteggiamo con marchi e brevetti. E anche questa particolarità unica ha influito nell’attrarre l’interesse di Lifco che ha investito nella nostra compagine», dice ancora Vincenzo Montoli, presidente e amministratore delegato.

UN ESEMPIO DI SOSTENIBILITÀ SOCIALE

Il sindaco Chiara Catella ha ricordato che Montolit persegue da anni “obiettivi di sostenibilità sociale”, partecipando pro bono a progetti del Comune di Cantello. «Lo consideriamo un salto di qualità – spiega Montoli – l’abbiamo compiuto grazie al contributo di collaboratori, professionisti e soprattutto del team interno: le maestranze che si sono succedute nel tempo condividendo la nostra storia».