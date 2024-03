La Ticiclovia della Valle del Lanza materia di studio per il liceo “Curie” di Tradate

La classe 3CS del Liceo “Curie” di Tradate presenterà nell’ambito di “CLIC – Clima e Cittadinanza. Percorsi digitali e di partecipazione per le nuove generazioni in difesa del clima”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, i risultati ottenuti dal lavoro di monitoraggio civico svolto in questi mesi.

Durante la prima parte dell’anno, la classe si è dedicata al monitoraggio del progetto “TiCicloVia”, un’iniziativa finalizzata allo sviluppo di una ciclabile di portata transfrontaliera e internazionale che collega Malnate al valico del Gaggiolo attraverso la valle del Lanza.

L’appuntamento di sabato 23 marzo (ore 10 in sala consiliare di via De Mohr) sarà un’opportunità per discutere dei dati e delle informazioni raccolte durante il percorso.