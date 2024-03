La Varesina scivola sul Garda, il Desenzano vince 2-0

Un pomeriggio amaro per la Varesina che esce sconfitta dalla trasferta di Desenzano sul Garda. I padroni di casa, allenati dal gemoniese Matteo Contini, portano a casa i tre punti imponendosi con il 2-0 finale grazie a un gol per tempo.

La prima frazione si è chiusa sul punteggio di 1-0, in favore dei biancazzurri, grazie alla rete di Tommaso Spaviero al minuto 16. Nella ripresa la Varesina non riesce a rimettere a posto le cose e al 32’ Alberto Paloschi trova il gol del 2-0, che ha chiuso definitivamente i conti.

Con i risultati di oggi il Girone B ha una nuova capolista, il Piacenza. I lupi biancorossi hanno vinto di misura in trasferta a Crema. Rispetto alla squadra di mister Rossini, le fenici, seppur con una partita da recuperare, hanno un ritardo di tre lunghezze. In contemporanea, il Caldiero Terme è uscito sconfitto dalla gara interna contro la Clivense con i termali mantengono il secondo posto. Nella giornata di ieri anche l’Arconatese ha avuto una battuta d’arresto ed è rimasta alle spalle dei rossoblù. Alla bagarre promozione si è iscritta anche la Pro Palazzolo che, avendo battuto la Castellanzese, si è portata a – 6 dalla vetta. Proprio i biancoblù allenati da mister Didu saranno avversari della Varesina nella partita di recupero, che verrà disputata, al Varesina Stadium, mercoledì 3 aprile alle 14.30. La prossima settimana le fenici torneranno in campo tra le mura amiche, quando a Venegono Superiore arriverà il Crema.