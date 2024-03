La Varesina torna alla vittoria dopo le sconfitte di Gavorrano e Desenzano. Le fenici hanno realizzato un gol per tempo contro Crema. La prima frazione si chiude con i padroni di casa in vantaggio, grazie al gol di Orellana. Nel secondo tempo i rossoblu hanno rischiato di farsi raggiungere dai nerobianchi. La squadra di Michele Piccolo ha fallito, al 32’, il pareggio. Gallo ha sbagliato un calcio di rigore, stampando il pallone sulla traversa. La partita viene chiusa al 90’ con Sali che segna il gol del definitivo 2-0. La Varesina rimane sulla scia del Piacenza che ha battuto 4-0 il Brusaporto. Nel frattempo Caldiero e Arconatese hanno pareggiato i rispettivi incontri, consentendo alle fenici di tornare al secondo posto a -3, con una partita da recuperare, dai lupi biancorossi.

Fischio d’inizio

La Varesina gioca con un 4-2-3-1. In porta Basti, A sua volta protetto da Bigoni, Pertosa, Amoabeng e Perin. A centrocampo, assente Guidetti, giocano Grieco e Gatti. In avanti Oboe è supportato da Vitale, Ornella Cruz e Gasparri.

Il Crema risponde con un 4-3-3. Tra i pali gioca Zignoli, davanti a lui i sono Mapelli, Lucenti, Accorsini e Cerri. A centrocampo Lussignoli è affiancato da Gentile e Ricozzi. Il tridente offensivo è composto da Bourkaa, Gallo e Iddrissou.

Arbitra l’incontro il signor Alessandro Recchia di Brindisi assistito dai signori Fabrizi e Cantatore.

Primo tempo

Primi dieci minuti di studio. La Varesina prova a pressare in avanti, ma non è riuscita a sfruttare alcuni palloni sbagliati da parte dei difensori avversari in fase di impostazione. Al 17’ al primo vero affondo offensivo la Varesina passa in vantaggio con Gasparri che riceve tra le linee e serve l’accorrente Orellana Cruz che di sinistro non lascia scampo a Zignoli e fa 1-0. Reazione ospite con Ricozzi che batte un angolo dalla destra e la palla viene deviata da un difensore delle fenici e il pallone sfila pericolosamente per tutta l’area di rigore. Gatti verticalità per Gasparri che tira a giro, ma Zignoli si allunga alla sua sinistra e mette in angolo. Al 30’ Gasparri si accentra dalla fascia sinistra e prova un tiro sul primo palo, ma trova Oboe sulla traiettoria che respinge involontariamente il tiro del capitano rossoblu. Al 37’ Orellana conduce un importante contropiede per la squadra di Spilli, serve benissimo Vitale che perde un tempo di gioco a controllare il pallone e si fa rimontare da un difensore e dal portiere avversario e la conclusione viene respinta in angolo. Tre minuti più tardi Oboe riceve da Gasparri e serve in area Vitale che di prima fa partire un diagonale che esce di pochissimo. Senza minuti di recupero si chiude il primo tempo con la Varesina avanti 1-0.

Secondo tempo

La ripresa si apre con gli ospiti aggressivi con Lussignoli mette in mezzo per Iddrissou che da posizione ravvicinata spazzatura di testa, ma non riesce a dare forza e Basti blocca. La Varesina prova a raddoppiare e lo fa con un bello scambio tra Vitale e Gasparri, il 7 calcia ma viene murato e sul rimpallo, arriva Bigoni che prova la botta da buona posizione, ma il tiro viene deviato in angolo. Successivamente, Vitale mette un cross a rientrare ma Oboe per pochissimo non trova la deviazione decisiva. Pochi istanti dopo Oboe serve Orellana che dal vertice destro dell’area prova a incrociare sul palo più lontano, ma non trova lo specchio della porta. Al 32’ rigore per il Crema dovuto a un fallo di mano di Bigoni. Gallo si presenta dal dischetto e spedisce il pallone sulla traversa. La Varesina, al 45’, raddoppia è chiude i conti con Sali che viene servito da Gasparri e insacca il gol del 2-0. Dopo i 5 minuti di recupero concessi dall’arbitro, la partita si chiude con la Varesina che batte il Crema 2-0.

Mister Spilli ha commentato così la vittoria: “Dal 23’ del secondo tempo ho pensato di poterla gestire, per portare a casa l’1-0, dopo che avevamo sbagliato un paio di contropiedi. Perché nel calcio si sa che quando si sbagliano tanti gol, poi c’è il rischio di prenderlo alla prima occasione avversaria. Poi sicuramente siamo stati fortunati sul rigore sbagliato dal Crema. L’unico neo della nostra prestazione sono state le quattro o cinque occasioni sprecate, perché se fossimo andati sul 2-0 prima avremmo potuto giocare con più tranquillità il secondo tempo”. Per quanto riguarda gli infortunati: “Se tutto va bene, in vista di giovedì, potremmo recuperare Manicone, chiaramente a mezzo servizio, perché ha appena fatto l’appendicite. Oggi ha iniziato a correre e lo valuteremo ancora nei prossimi giorni. Guidetti, invece, non è recuperabile. Tutti gli altri saranno a disposizione”.

Varesina Crema 2-0 (1-0)

Marcatori: 17’ pt Orellana Cruz, 45’ st Sali

VARESINA (4-2-3-1): Basti; Bigoni (38’ st Ciuffo), Pertosa, Amoabeng, Perin; Grieco (28’ st Polenghi), Gatti; Vitale (45’+1 st Coghetto), Orellana Cruz (23’ st Gritti),Gasparri; Oboe (42’ st Sali). a disp.: Santulli, Olivieri, Isufi, Rodolfo Masera. All.: Marco Spilli

CREMA (4-3-3): Ziglioli; Mapelli (1’ st Lovaglio), Lucenti, Accorsini, Cerri; Gentili (33’ st Tenca), Lussignoli (38’ st Bignami), Ricozzi; Bourkaa, Gallo (35’ st Cani), Iddrissou. A disp.: Burigana, Tronchetti, Vailati, Baggi. All.: Michele Piccolo.

Arbitro: Alessandro Recchia di Brindisi (Fabrizi e Cantatore)

Note: giornata soleggiata con vento. Campo in buone condizioni

Recupero: 0’+5’

Angoli: 6-8

Ammoniti: Mapelli, Ricozzi e Gallo(C )

Risultati 32° Giornata – Girone B Serie D

Real Calepina – Club Milano 2-1, Brusaporto – Caldiero 1-1, Casatese – Arconatese 1-1, CASTELLANZESE – LEGNANO 0-0, Clivense – Tritium 1-0, Folgore Caratese – Caravaggio 2-1, Piacenza – Ponte San Pietro 4-0, VARESINA – CREMA 2-0, Villa Valle – Pro Palazzolo 1-3, Virtus CGB – Desenzano 0-2.

Classifica

Piacenza 63, VARESINA* 60, Caldiero 59, Pro Palazzolo* e Arconatese 57, Desenzano 56, Brusaporto 50, Folgore Caratese 47, Villa Valle 45, Casatese 44, Clivense 43, Virtus CGB 41, Caravaggio 39, Club Milano 38, Real Calepina 37, CASTELLANZESE 35, LEGNANO 30, Crema e Tritium 27, Ponte San Pietro 18.