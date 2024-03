Le caramelle di “Ali libere” negli ambulatori pediatrici di Varese

In occasione delle festività – pasquali in questo caso – sul nostro territorio si sviluppano iniziative di vario genere in ambito sociale, verso chi sta attraversando un momento difficile. È il caso, per esempio, dei piccoli ospiti dell’ospedale pediatrico “Del Ponte” di Varese costretti a passare in corsia (o, in questo caso, in ambulatorio) giorni che per i coetanei sono di vacanza.

Per questo oggi – venerdì 29 marzo – l’associazione “Ali Libere” che ha sede a Castronno, in collaborazione con “Il Ponte del Sorriso”, ha consegnato le caramelle ai bambini che si sono sottoposti alle visite mediche all’interno degli ambulatori pediatrici della struttura varesina.

«Può sembrare poca cosa, ma sapere che a volte basta una caramella per rendere sereni i piccoli pazienti, ci rende immensamente felici» ha spiegato il portavoce di “Ali Libere”, Dario Frattini, in occasione dell’iniziativa. L’associazione castronnese ha inoltre ringraziato per il supporto operativo l’imprenditore (e sindaco) di Daverio, Marco Colombo e la tabaccheria Veronesi di Castronno.