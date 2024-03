Le ferrovie svizzere per Pasqua aggiungono due treni Locarno-Varese-Gallarate-Milano

Per soddisfare anche l’aumento della domanda di viaggi verso l’Italia dutrante il periodo pasquale le Ferrovie Federali Svizzere aggiungono due treni straordinari da Locarno a Milano Centrale: saranno proposti solo il giorno di Venerdì Santo (29 marzo 2023).

Curiosità: questo particolare collegamento sarà proposto con un itinerario inedito, visto che non passeranno dal valico di Chiasso, ma da Mendrisio, Varese e Gallarate.

Il primo treno partirà alle 8.52 da Locarno e arriverà a destinazione alle 10.55. La seconda corsa partirà dalla città sul Verbano alle 10.52 e arriverà a Milano alle 13.00.

Le Ferrovie Federali Svizzere prevedono un aumento del numero di viaggiatori nel periodo pasquale. Per dare la possibilità di viaggiare senza ingorghi tra la Svizzera tedesca e il Ticino, offrono in totale 49 treni speciali e un totale di circa 49 000 posti a sedere aggiuntivi. La maggioranza dei treni circola attraverso la galleria di base del San Gottardo. Le FFS consigliano di prenotare i posti a sedere.

Le FFS si aspettano un numero di viaggiatori molto elevato sull’asse del San Gottardo nel periodo pasquale, specialmente il Giovedì Santo, il Venerdì Santo e il Lunedì dell’Angelo. In seguito al deragliamento di un treno merci il 10 agosto 2023, la capacità della galleria di base del San Gottardo è limitata. Dal 2 marzo 2024, ogni fine settimana attraversano il tunnel 38 treni viaggiatori.

Dei 49 treni speciali la maggior parte viaggerà attraverso la galleria di base del San Gottardo, mentre altri treni percorreranno la linea panoramica, che richiede più tempo ma è anche affascinante per il paesaggio.

Diversi treni regolari saranno ampliati con carrozze o unità aggiuntive, compresi gli EuroCity diretti in Italia. I viaggiatori avranno così a disposizione circa 49 000 posti a sedere in più. Nonostante queste misure, le FFS non possono escludere che in singole circostanze o in caso di perturbazione si registrino frequenze elevate su alcuni treni e confidano nella comprensione della clientela. Il personale delle FFS sarà in servizio nelle principali stazioni lungo l’asse nord-sud per fornire informazioni.

Le FFS consigliano di prenotare il posto a sedere su tutti i treni. Per motivi di sicurezza, i treni sovraffollati non possono circolare attraverso la galleria di base del San Gottardo. Per tutti i treni che nelle ore di maggior richiesta circoleranno sulla linea panoramica sono disponibili biglietti risparmio.

Trasporto di biciclette con prenotazione

Per chi viaggia con la bicicletta, la prenotazione è obbligatoria in tutta la Svizzera sui treni di tutte le linee InterCity dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi. Per i treni InterCity sull’asse del San Gottardo e le zone ai piedi del Giura meridionale, la prenotazione è obbligatoria tutti i giorni. I treni con prenotazione obbligatoria sono contrassegnati nell’orario dal simbolo della bicicletta (vedi qui).

Chi vuole viaggiare senza pensieri può far trasportare la bici e i bagagli dalle FFS direttamente fino alla stazione di destinazione o da porta a porta (vedi qui).