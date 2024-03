Le telecamere della Rai entrano nella casa di Vergiate di Enrico Baj

Le mura della casa di Vergiate dove ha vissuto e lavorato Enrico Baj custodiscono l’inestimabile essenza della sua produzione artistica.

È un’affascinante dimora degli anni ’20 immersa nel verde di Vergiate, dove Baj viveva con la famiglia e dove la moglie Roberta custodisce intatta la memoria del marito. Le telecamere della Rai ci sono state per un bellissimo documentario, L’arte anarchica di Enrico Baj, andato in onda mercoledì 20 marzo su Rai 5 per “Art Night”, con Neri Marcorè (GUARDA IL DOCUMENTARIO).

A guidare le telecamere tra le opere e lo spirito di Baj è la moglie Roberta Cerini, curatrice dell’archivio dell’artista.

Attraverso le immagini girate nella casa si respira un’atmosfera autentica impregnata di cultura, di arte, di storia, in un luogo immerso nella natura, dove ogni centimetro quadrato è occupato da dipinti, disegni, collages, libri, sculture dell’artista e dei suoi amici.

«Ai tempi, quando dovevamo trasferirci, avevamo visto un sacco di case da queste parti – racconta Cerini -. Qui c’era un ambiente artistico vibrante e molti amici, c’erano Fontana a Comabbio e Sangregorio a Sesto Calende. Insomma, anche noi volevamo stare qui ma non riuscivamo a trovare il posto giusto. Poi una domenica abbiamo visto questa casa a Vergiate ed è stato amore a prima vista».

L’artista ha trascorso decenni producendo le sue opere a Vergiate: «Amava stare nel verde, qui aveva trovato la sua dimensione ideale per lavorare – ha raccontato la moglie».