L’ex Miracoli punisce un Varese sterile: il Ligorna passa 1-0 al “Franco Ossola”

Il Ligorna espugna il “Franco Ossola” grazie a un rigore realizzato dall’ex Luca Miracoli. Il Varese subisce il terzo ko interno stagionale e recrimina per una gara troppo sterile dal punto di vista offensivo, persa concedendo l’unico tiro in porta proprio dagli undici metri. I genovesi colpiscono poi un doppio palo, mentre i biancorossi – oggi in viola – fanno tanta mole di gioco senza però creare vere e proprie occasioni da gol. Anche sull’ultimo assalto, al 95′, dopo la parata di Corci su Mandelli è emblematica la scivolata di Banfi che viene tradito dal terreno e non riesce a concludere in rete per il pareggio, che sarebbe stato meritato.

E invece la squadra di mister Cotta mastica amaro, ma deve fare mea culpa per un primo tempo giocato a bassa velocità e quando ha iniziato a spingere si è ritrovata una squadra pronta a fare muro, rallentare il gioco e ribattere le velleità biancorosse. Settimana prossima sul cammino dei biancorossi ci sarà la trasferta di Montjovet in casa del Pdhae di Ezio Rossi, un’occasione per rifarsi di questa domenica negativa. Intanto L’Alcione vince in rimonta 2-1 il big match contro il Chisola e mette un’ipoteca sulla vittoria finale del campionato. I biancorossi invece, nonostante la sconfitta, restano al terzo posto anche se vengono agganciati dal Vado e vedono le inseguitrici avvicinarsi, con Albenga ed Rg Ticino a una lunghezza, Asti, Bra e Ligorna in scia per un finale che sarà elettrizzante per la zona playoff.

FISCHIO D’INIZIO

Il Varese ospita al “Franco Ossola” i genovesi del Ligorna per fare bottino pieno e conservare il terzo posto in classifica, provando ad accorciare su Alcione e Chisola, di fronte nello scontro diretto. Assenti capitan Vitofrancesco e Perissinotto – squalificato -, mister Corrado Cotta schiera il suo 4-3-1-2 con Stampi alle spalle di Banfi e Di Maira, che rientra dopo l’infortunio. In panchina si rivede anche Mandelli, che di nuovo tra i convocati con un tutore protettivo alla mano operata. La formazione ligure, allenata da Manuel Lunardon, si presenta a Masnago con un 3-5-2 che in attacco vede l’ex Luca Miracoli, che ai piedi del Sacro Monte ha giocato ai tempi della Serie B. Nota cromatica: il Varese torna a indossare il completo viola, terza divisa stagionale in vista del 22 marzo, 114esimo anniversario di fondazione della principale squadra di calcio cittadina.

PRIMO TEMPO

Inizio timido delle due squadre che si affidano a qualche rilancio di troppo senza curare troppo l’estetica. La difesa biancorossa fa buona guardia su Miracoli, che grazie al suo fisico è sempre bravo sulle palle lunghe, e così la squadra biancorossa riesce a prendere campo. Dal lungo possesso palla però non arrivano occasioni, se non un destro volante di Banfi al 21′ che passa sopra la traversa. I genovesi riescono ad allentare la pressione, ma anche loro in avanti combinano poco. Bisogna così attendere il 40′ per un’altra occasione da gol, con Di Maira che gira di testa il cross di Palazzolo chiamando alla parata Corci. Ne nascono due corner di fila per i biancorossi e sul prosieguo del secondo Zazzi propone per Banfi che calcia di prima trovando l’opposizione di Scannapieco. È l’ultima annotazione di un primo tempo senza grandi spunti, che si chiude giustamente sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

La ripresa non cambia spartito rispetto al primo tempo, anzi, i primi 10′ sono proprio brutti tra diversi falli che interrompono il gioco e altrettanti errori da parte delle due squadre. Al 16′ mister Cotta si gioca la carta Musumeci – al posto di un Di Maira volenteroso ma servito poco -, ma di lì a poco a sbloccare la gara sono gli ospiti: al 19′ da una punizione da metà campo, Raimondo di testa manda sul braccio largo di Banfi con l’arbitro che indica il dischetto. Il rigore lo realizza l’ex Miracoli calciando centrale e siglando l’1-0 ospite. Mister Cotta sbilancia la squadra inserendo Liberati per Pisan e al 26′ Musumeci con un destro rasoterra sfiora il palo. Sul ribaltamento di fronte però il Ligorna colpisce due pali: prima Manno sfugge sul filo del fuorigioco, salta Ferrari con un pallonetto che Molinari in scivolata devia sul palo, la palla torna in gioco e Miracoli, tutto solo, colpisce lo stesso legno a porta praticamente vuota graziando il Varese. I biancorossi tornno al attaccare, portano avanti tanti uomini, ma al 32′ il gol di Molinari su azionee da punizione viene annullato per fuorigioco. Nel finale il Varese si butta in avanti con tanti palloni messi in area senza però riuscire a far breccia nel muro difensivo genovese. Nei 5′ di recupero la spinta è totale ma non porta al gol del pari: proprio al 50′ su tiro di Mandelli la parata di Corci non è perfetta ma Banfi scivola al momento della ribattuta non riuscendo a calciare in porta. Termina così con la vittoria del Ligorna, che si prende tre punti con un rigore. Per il Varese troppa sterilità in avanti e un boccone immeritato ma decisamente amaro.