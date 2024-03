L’ipotesi di costruire il centro federale del ghiaccio a Varese torna a fare capolino in Parlamento

L’ipotesi di costruire il centro federale del ghiaccio a Varese, un sogno inseguito da istituzioni e associazioni per tutta l scorsa estate, torna a fare capolino in Parlamento.

Complice un ordine del giorno presentato dal deputato Stefano Candiani durante i lavori d’aula per la conversione in legge del decreto infrastrutture per Cortina 2026 che è riuscito ad ottenere l’approvazione e dunque l’impegno del Governo a valutare il progetto.

“Attualmente, questi tipi di sport sono appannaggio principale dei territori dell’Alto Adige, del Trentino e del bellunese – ha spiegato Candiani nel testo approvato dalla maggioranza -. Il territorio di Varese si è candidato ad ospitare un centro federale degli sport del ghiaccio post olimpiadi, in ragione di tradizione, praticanti, storia e la vocazione che rendono questo territorio attrattivo”.

Come sappiamo la provincia di Varese ha due proposte complementari e non concorrenziali: una in località “Fontanelle”, in un’area di proprietà della Provincia, in grado di ospitare un’arena principale da 5.400 posti, palestra, foresteria, pista secondaria e pista da curling e una in un’area di proprietà del Comune di Varese, vicino all’Acinque Ice Arena, che offre la possibilità di creare una vera e propria cittadella del ghiaccio con pista interrata all’interno del vicino ippodromo.

Prosegue nel suo Odg Candiani: “La Federghiaccio, titolare del parere tecnico sportivo ed alcuni ministri dell’attuale governo, si sono già espressi a favore della realizzazione di questo centro in territorio Varesotto, importante per rendere la visione territoriale sportiva lombarda policentrica. Il territorio della provincia di Varese ha mostrato sull’idea di ospitare un centro federale degli sport del ghiaccio, unità di giudizio positivo sia dal punto di vista istituzionale, che associativo”.

E infine la richiesta fondamentale: l’odg approvato, infatti, “impegna il governo a valutare l’opportunità di destinare le risorse necessarie per la costruzione del “Centro federale degli sport del ghiaccio” nel territorio della provincia di Varese, di concerto con Regione lombardia, FISG e gli Enti preposti”.