La LIUC accoglie le stelle del basket Gianmarco Pozzecco e Nico Mannion

Anche Gianmarco Pozzecco, CT della Nazionale Italiana di Pallacanestro, sarà ospite della LIUC – Università Cattaneo domani, 20 marzo 2024, nell’ambito dell’evento in programma alla LIUC dalle 17.30. Con lui, come già annunciato, Nico Mannion, playmaker della Pallacanestro Varese e della Nazionale.

L’occasione nasce nell’ambito della Giornata Nazionale delle Università, che cade proprio il 20 marzo: il Rettore terrà un intervento sul tema “Una didattica per l’Università: educazione e innovazione nell’esperienza LIUC” e a seguire si svolgerà un evento, in collaborazione con Panathlon Club La Malpensa, dedicato al progetto LIUC Sport.

LIUC Sport è ormai parte integrante dell’Università Cattaneo ed elemento sostanziale nell’offerta formativa per gli anni a venire, perché le attività extra didattiche, ricreative e sportive siano un dato di fatto rilevante nella vita universitaria delle studentesse e degli studenti LIUC.

Si tratta di un progetto in fase di evoluzione che vedrà la realizzazione di play ground di pallavolo, pallacanestro, calcetto a 5 e di una palestra all’aperto nel parco della LIUC entro la prossima estate. Nel frattempo, sono in programma giornate di avvicinamento ad altri sport, come scherma e vela, per esempio, e un torneo di Padel già in calendario nel mese di marzo.

Alla serata interverranno anche Carlo Vanzini, capo redattore Sky Formula 1, telecronista ufficiale del Mondiale di F1 e in passato atleta di sci alpino a livello internazionale, e Giuseppe Saronni, campione del mondo di ciclismo. Saranno inoltre consegnate 9 borse di studio per l’Anno Accademico 2023/2024 del valore compreso tra 1.250 e 2.000 euro ciascuno, nell’ambito del programma “Studio e sport”.

CHI SONO GIANMARCO POZZECCO E NICCOLÒ MANNION

Gianmarco Pozzecco è il 22esimo CT della Nazionale Senior maschile di Pallacanestro. In Azzurro, da giocatore, ha vinto la Medaglia d’Argento ai Giochi Olimpici di Atene 2004. In totale, con la Nazionale ha collezionato 84 presenze e 595 punti dal 1994 al 2005 partecipando anche al Mondiale 1998 in Grecia e all’EuroBasket 2005 in Serbia. Da Commissario Tecnico Azzurro, ha guidato la Nazionale all’EuroBasket 2022 in Italia e Germania.

La sua carriera da allenatore inizia nel 2012 sulla panchina dell’Orlandina, squadra che conduce fino alla finale playoff dell’allora Legadue. Dopo aver allenato Varese in Serie A, si trasferisce in Croazia per fare da assistente a Veljko Mrsic al Cedevita Zagabria in Eurolega, tornando poi in Italia sulla panchina della Fortitudo Bologna in A2.

Nel 2019 approda alla Dinamo Sassari, dove vince la FIBA Europe Cup e la Supercoppa Italiana centrando anche la finale del Campionato di Serie A, poi persa in gara-7 contro Venezia. Nella stagione 2021/2022 è l’assistente di Ettore Messina sulla panchina dell’Olimpia Milano che vince lo Scudetto e la Coppa Italia nella stagione 2021/2022.

La sua carriera da atleta inizia a Udine nel 1991 (in A2 e nell’allora B d’Eccellenza). Dopo un anno a Livorno si trasferisce a Varese, dove rimane dal 1994 al 2002 vincendo lo Scudetto nella stagione 1998/1999 e la Supercoppa Italiana nel 1999. Veste anche le maglie di Fortitudo Bologna (2002/2005), Saragozza (2005), Khimki Mosca (2005/2007) e Capo d’Orlando (2007/2008), squadra con cui chiude la carriera da giocatore.

Niccolò Mannion è figlio dell’ex cestista statunitense Pace Mannion e di Gaia Bianchi, ex pallavolista italiana, Niccolò nasce a Siena il 14 marzo 2001. La famiglia si trasferisce negli Stati Uniti poco dopo e così Niccolò inizia a muovere i primi passi nella pallacanestro sul territorio statunitense.

Nel 2015 frequenta la squadra della Pinnacle High School dove mette a referto cifre incredibili (più di 30 punti, 6 rimbalzi e 6 assist di media a partita) praticamente eguagliate nel suo primo ed unico anno di college, trascorso ai Wildcats di Arizona. Al termine della stagione 2019-2020, si dichiara eleggibile per il Draft NBA 2020, dove viene ingaggiato dai Golden State Warriors del suo idolo Steph Curry. In NBA gioca trenta partite (career high di 19 punti nella sfida del 25 marzo contro Sacramento Kings) prima di fare ritorno in Europa, in Italia, dove per due anni gioca per la Virtus Bologna vincendo due Supercoppa Italiana e una EuroCup e dove ha l’opportunità di esordire in Eurolega, esperienza continuata anche all’inizio di questa stagione con la maglia del Baskonia.

Mannion, nonostante la giovane età, ha già una lunga militanza nella Nazionale Italiana, squadra con la quale ha esordito all’età di 17 anni, 3 mesi e 17 giorni (il quarto più giovane esordiente della storia degli Azzurri). Con la canotta dell’Italbasket ha un high di 28 punti nella sfida dello scorso 23 febbraio contro l’Ucraina valida per le qualificazioni ai Mondiali.