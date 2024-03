Liuc Run, ai blocchi di partenza la prima corsa podistica non competitiva dell’Università

Conto alla rovescia: la prima edizione della Liuc Run è pronta a colorare le strade di Castellanza e a portare lungo il tracciato runner intere famiglie per vivere un momento di sport capace di rafforzare il legame tra l’Università e la città. Conto alla rovescia e iscrizioni aperte per i 7 chilometri e mezzo che si snoderanno nel cuore di Castellanza, tra aree verdi, parchi, lungo i ponti sopra il fiume Olona e tra i simboli della storia locale per una sana domenica all’aria aperta, alla portata di tutti.

Oltre alla 7,5 km prenderà, infatti, il via anche la Family Run, con un percorso di circa 4 km, interamente dedicata alle famiglie, ai bambini, agli animali. E per i più sportivi, invece, lungo il tragitto della gara sarà possibile allenarsi con Street Workout, grazie a T.Academy. L’appuntamento da segnare in calendario è domenica 14 aprile 2024 al PalaBorsani di via per Legnano. Qui ad accogliere runner grandi e piccini ci sarà il Village. Poi ci si sposta di poche decine di metri davanti alla LIUC in corso Matteotti dove ci sarà l’arco della partenza della competizione, prevista alle ore 9.30. Infine traguardo e premiazioni al Village del PalaBorsani che ospiterà anche tutta una serie di manifestazioni a completamento dell’evento.

Liuc Run vuole essere una bella occasione per fare moto e divertirsi in un contesto socializzante, lasciando in disparte ogni stress. Una festa comune, da vivere serenamente, sorretta da uno slogan significativo: Corriamo insieme.

Organizzata in collaborazione con SportPiù, con il patrocinio dei Comuni di Castellanza e di Legnano, e nell’ambito del progetto LIUC Sport, questa prima corsa della LIUC intende essere un appuntamento da mantenere nel tempo.

Dichiara Antonio Bulgheroni, presidente di LIUC Sport: “La LIUC RUN è un evento importante nato con l’intento di stimolare il senso di appartenenza e coesione dell’intera comunità. Attraverso questa corsa podistica amatoriale, vorremmo promuovere l’educazione allo sport e ai valori che rappresenta, come lo spirito di collaborazione e di sostegno reciproco, e stimolare uno stile di vita sano che incoraggi le persone a prendersi cura della propria salute. Abbiamo intenzione di continuare a organizzare questa corsa ogni anno, facendola diventare un appuntamento fisso nel calendario degli eventi promossi da LIUC SPORT. Ci auguriamo che l’evento sia accolto da tutti con entusiasmo e grande partecipazione. Ci vediamo il 14 aprile!”

«Con la LIUC Run si apre un 2024 ricco di grandi occasioni per tutti i runner – spiega Stefano Colombo, presidente di SportPiù – Abbiamo voluto, infatti, collegare idealmente la provincia di Varese, l’Altomilanese e le migliori eccellenze del nostro territorio come la LIUC che dà il nome alla prima gara. Una corsa davvero per tutti: per runner competitivi, ma anche per famiglie, i gruppi e le associazioni che vogliono partecipare e vivere le nostre città a una velocità più umana e sportiva. Senza dimenticare che al nostro fianco abbiamo anche importanti realtà sociali del nostro territorio».

Il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, main sponsor del poker di run firmate da SportPiù Roberto Scazzosi, invece, sottolinea: «La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate è una banca che corre. Non solo in senso figurato, ma anche reale, perché sosteniamo le iniziative sportive del territorio dove operiamo, tra il Varesotto e l’Altomilanese.

Come Bcc non distribuiamo utili e ne reimpieghiamo una buona parte in iniziative sociali, culturali e sportive nelle nostre comunità. Con Running People 2024 correremo assieme a Varese, Castellanza e Gallarate. Correre fa bene alla salute e abbatte i livelli di stress. Inoltre insegna la correttezza nei comportamenti: una lezione importante, tanto per gli affari quanto per le relazioni sociali e per ogni momento della propria vita».

Per favorire la massima partecipazione alla competizione, le iscrizioni sono aperte sia online sui siti https://www.sportpiu.org/Event/LiucRun e https://www.liuc.it/campus-life/sport/liuc-run-corriamo-insieme/ sia nei punti vendita territoriali (Yes we Run di Castellanza, Esserre di Busto Arsizio, Decathlon di Rescaldina, Demo Sport di Parabiago), oltre che nella sede di SportPiù, in via De Amicis, 5 a Castellanza.

Sarà possibile iscriversi anche direttamente al Village del PalaBorsani nei giorni di sabato 13 e domenica 14 aprile.